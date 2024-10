Protest la Penitenciarul Vaslui: „Ne trimiteți zilnic la moarte, fără să vă pese de noi și de familiile noastre”

Ajuns pe patul de spital de la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean de Urgență Vaslui, după ce, așa cum recunoaște, și-a neglijat sănătatea, fostul președinte al Consiliului Județean Vaslui, senator și deputat Corneliu Bichineț a rămas impresionat de grija, stăruința și dedicația pe care i-au arătat, în tratarea sa, medicii vasluieni și pe care o arată tuturor pacienților. Astfel, Corneliu Bichineț s-a simțit dator să le adreseze public câteva cuvinte de apreciere și recunoștință, într-o scrisoare de mulțumire pe care o redăm mai jos:

„Facem în viață de toate, alergăm, muncim, trudim, uităm, de multe ori, că suntem oameni, cu puteri limitate, și vrem, aproape întotdeauna, să ne depășim condiția.

Iată un caz, cel al meu, pe care aș vrea să nu-l urmeze nimeni: trudă de dimineața până seara, implicare peste măsură și odihnă aproape deloc. În urmă cu două săptămâni, m-au apucat niște dureri groaznice în partea dreaptă, acolo unde bănuiam să este fierea. Am tot lungit-o până am ajuns la spital, iar când am intrat pe mâna medicilor, a chirurgilor, am fost operat de colicist, infecție, etc. Am stat aproape o săptămână la ATI, unde am întâlnit niște oameni grozavi ce-i tratează pe cei aflați între viață și moarte.

Sunt încă în spital și merg spre bine, însă nu pot să plec de aici până nu aduc elogiu și mulțumirea mea celor de la Spitalul Județean de Urgență Vaslui. De mine s-au ocupat doi chirurgi de excepție, domnul Iulian Velișcu și domnul Emanuel Toma. Din punctul meu de vedere, acești oameni tineri, sub 50 de ani, salvează, în fiecare zi, vieți omenești. Le rămân dator, le mulțumesc pentru cum m-au operat și am văzut că se comportă la fel cu toți pacienții.

De pe patul de spital mulțumesc celor care s-au gândit și s-au rugat pentru mine, iar populației județului nostru îi doresc din tot sufletul sănătate, sănătate, sănătate!”.