Ziua Mondiala HIV-SIDA, marcata si la Barlad

• Intre 4-5 decembrie, reprezentantii Asociatiei „Speranta Copiilor 2000” Barlad vor desfasura o serie de activitati cu scopul de a constientiza populatia in privinta faptului ca persoanele infectate cu virusul HIV sunt discriminate, desi au aceleasi drepturi ca si ceilalti oameni.

Actiunile sunt dedicate Zilei Mondiale de lupta impotriva HIV-SIDA, marcata in fiecare an, incepand cu 1988, pe data de 1 Decembrie. Astfel, pe 4 decembrie, de la ora 11.00, reprezentanti ai Asociatiei si cei zece voluntari vor desfasura o actiune de informare a elevilor si a cadrelor didactice, vizat fiind Liceul Tehnologic „Marcel Guguianu” Zorleni. Pe langa explicatiile oferite verbal de voluntarii „Speranta Copiilor 2000” Barlad in legatura cu faptul ca persoanele infectate cu HIV au dreptul la o viata normala, prin deschidere, informare si toleranta, elevii vor primi si pliante informative. Tot in aceeasi zi, voluntarii vor desfasura si o informare stradala in Barlad, oamenii intalniti pe strada urmand sa fie abordati cu informatii despre riscurile infectiei cu virusul HIV si cu materiale informative cu mesaje de prevenire a imbolnavirii cu SIDA, dar si cu invitatii la testare. Iar pe 5 decembrie, aceeasi voluntari le vor oferi informatii unui numar de 300 de elevi de la Liceul Tehologic „Alexandru Ioan Cuza” si Liceul Tehnologic „Petru Rares„, ambele din Barlad.

„Campania Asociatiei «Speranta Copiilor 2000» Barlad se desfasoara cu sprijinul Uniunii Nationale a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA), sub sloganul «InspiRed – Inspira-i pe cei din jurul tau la deschidere, intelegere, solidaritate! – o campanie despre oameni cu si fara HIV». Campania isi propune sa aduca in atentia comunitatii problematica infectiei cu HIV, faptul ca persoanele cu HIV exista si ca ele au dreptul la o viata normala, la sanatate si la educatie, invitand populatia la informare, deschidere, acceptare si toleranta. Mesajele campaniei se concentreaza pe promovarea testarii HIV ca mijloc principal de prevenire si control al infectiei cu HIV. A-ti cunoaste statutul HIV are multiple avantaje. E primul pas spre accesul la tratament, prevenire, servicii de ingrijire si suport. Pentru cei diagnosticati cu HIV se recomanda includerea pe tratament pentru a le mentine o stare de sanatate buna, o incarcatura virala nedetectabilaprevenind astfel transmiterea virusului. Testarea HIV in Romania este gratuita, daca se solicita testul la Directia de Sanatate Publica Vaslui”, ne-a spus Dan Cibotaru, presedintele Asociatiei „Speranta Copiilor 2000” Barlad.

De mentionat ca, la data de 1 iulie 2018, in tara erau luate in evidenta 15.212 persoane infectate, dintre care 257 de persoane au fost luate in evidenta in primele sase luni. La nivelul Barladului si a comunelor limitrofe, se afla in tratament 60 de persoane cu SIDA. O alta a decedat, iar medicii au diagnosticat trei noi cazuri de infectie HIV.

„In 2018, mesajul campaniei mondiale de lupta impotriva HIV/SIDA este: «Stop SIDA. Informeaza-te despre HIV”». Scopul campaniei este constientizarea populatiei generale si, in special a grupurilor vulnerabile, cu privire la modalitatile de transmitere, prevenire, testare si tratament a infectiei HIV/SIDA si promovarea unor comportamente sanatoase legate de propria viata sexuala. Obiectivele campaniei sunt: accesul neconditionat la preventia HIV, tratament, ingrijiri si suport social; reducerea numarului persoanelor infectate cu HIV; informarea si educarea populatiei, in special a grupurilor cu risc HIV/SIDA; combaterea stigmatizarii si discriminarii legate de HIV/SIDA. In judetul Vaslui, activitatile vor fi asigurate de Compartimentul de Evaluare si Promovare a Sanatatii prin distribuirea de materiale IEC privind HIV/SIDA, organizarea de seminarii in randul tinerilor cu privire la adoptarea unui comportament sanatos si informarea populatiei tinta cu privire la HIV/SIDA”, ne-a declarat Mihaela Vlada, directorul executiv al Directiei de Sanatate Publica Vaslui.

