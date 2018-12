Zilele Liceului in Saptamana „Scoala Altfel”, la „Nicolae Iorga” din Negresti

• In perioada 29 noiembrie – 7 decembrie, profesorii si elevii Liceului „Nicolae Iorga” au marcat, prin activitati diverse, Zilele scolii, anul acesta Liceul implinind si 60 de ani de existenta. Manifestarile au devenit o traditie in preajma Sf. Nicolae, patronul spiritual al scolii. In acelasi interval, s-a desfasurat si Saptamana „Scoala Altfel”.

In zilele de 29 noiembrie si 1 decembrie, catedra de istorie a organizat actiuni dedicate Zilei Nationale si Centenarului Marii Uniri din 1918: Marea Unire de la 1918 – dezbatere; Tricolor la purtator – actiune stradala a elevilor, cu distribuire de insemne tricolore; depunerea unei coroane de flori la Monumentul Eroilor.

Luni, 3 decembrie, a fost ziua in care elevii si profesorului liceului au organizat, pe arii curriculare, seminarii interactive, activitati de tip work-shop, care au avut ca scop evidentierea ofertei scolare si atragerea elevilor din zona la liceul negrestean. Liceul a fost vizitat de elevi de la scolile gimnaziale din Negresti, Bacesti, Dumesti, Rafaila, Parpanita, Todiresti, Vulturesti. Au fost prezentate rezultatele meritorii ale elevilor iar cei mici i-au putut vedea pe colegii mai mari antrenati de profesori in activitati desfasurate in Laboratorul de productie media, Laboratorul de Chimie, in Biblioteca scolii, in Centrul de Documentare si Informare, in salile de clasa. Oferta scolara, pentru anul scolar 2018-2019 este variata. Astfel, la filiera teoretica sunt propuse 2 clase de stiinte sociale, 1 de matematica-informatica, 1 de filologie, 1 de stiinte ale naturii. Pe filiera tehnologica, oferta este urmatoarea: 1 clasa tehnician in activitati economice (servicii), 1 clasa de tehnician ecolog si protectia mediului (resurse naturale), 1 clasa de operator procesare text imagine. Pentru Scoala Profesionala exista trei clase cu trei specializari: 1 clasa de mecanic auto, 1 clasa de mecanic agricol, 1 clasa de mecanic utilaje si instalatii in industrie.

Tot luni, 3 decembrie, la Biblioteca Oraseneasca din Negresti a fost lansat un nou numar al revistei liceului – ALS OB, coordonata de profesorul Florin Onica, prilej cu care elevii redactiei au avut ocazia sa participe si la o incursiune in poezia postmoderna a poetilor Cornelius Dragan (Vaslui) si Ioan Mateiciuc (Siret).

Activitatile non-formale au continuat marti, 4 decembrie, cu: concursul „Stiinta fara frontiere” (chimie, fizica, biologie); cercul de limba franceza Les jeunnes francophones; dezbaterea „Drogurile nu-si au loc in comunitatea ta. Pot altfel, fara droguri”, organizata in parteneriat cu Centrul Antidrog Vaslui.

Miercuri, 5 decembrie, in prezenta directorilor de scoli gimnaziale din zona Negresti si a profesorilor din unitatea scolara, la Liceul „Nicolae Iorga” din Negresti a fost lansat Proiectul privind invatamantul secundar (ROSE) Bacalaureatul – oportunitate pentru viitor. Proiectul se adreseaza liceenilor cu risc de abandon scolar si celor cu rezultate scolare mai slabe si isi propune cresterea procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat, precum si o scadere a ratei abandonului scolar in perioada studiilor liceale si la clasele terminale.

Dupa lansarea proiectului, participantii au putut degusta din produsele pregatite de elevi si parinti, in cadrul activitatii cu rol educativ dar si de binefacere Traditii culinare romanesti. Suma stransa va fi oferita, inaintea Craciunului, unei familii nevoiase.

Joi, de Sfantul Nicolae, a avut loc o Evocare la ceas aniversar la care au participat profesori seniori, profesori actuali, absolventi ai liceului negrestean, reprezentanti ai altor institutii partenere. Cu emotie, cei prezenti si-au adus aminte de anii in care Liceul a reprezentat o etapa importanta in viata lor, fie ca au fost profesori, directori sau elevi. Elevii si profesorii de azi au prezentat un mic moment artistic. Au fost prezenti: prof. univ. dr. Mircea Ciubotaru (profesor de limba romana intre 1966-1988, cetatean de onoare al orasului Negresti), prof. Mircea Roman (profesor de matematica, director), prof. Vasile Mariciuc (profesor de stiinte socio-umane, director, absolvent), Constantin Manea (profesor, jurist al I.S.J. Vaslui, ), prof. Constantin Savuta (profesor de geografie, absolvent al liceului), prof. Elena Roman (profesor de istorie), prof. Elena Palici (profesor de biologie), prof. Vlad Fratiman (profesor de fizica, directorul Scolii Gimnaziale „Mihai David”), prof. Dana Manea (profesor de educatie fizica, director adjunct al Scolii Gimnaziale „Mihai David”), Anda Bichinet, directorul Bibliotecii „Constantin Macarovici” din Negresti, Relu Butnaru (absolvent, directorul Scolii Gimnaziale „Maresal Constantin Prezan” din Dumesti), Sorin Vasiliu (absolvent, Seful Serviciului Fiscal Orasenesc Negresti). Ne-au fost alaturi multi absolventi, actuali profesori dar si absolventi cu cariere de exceptie, precum Andrei Cucu (promotia 2004, medic neurochirurg la Spitalul Clinic de Urgenta „Prof. dr. Nicolae Oblu” Iasi) si Madalina Ungureanu (promotia 1998, cercetator dr. al Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” Iasi).

Joi seara, la Casa de Cultura din Negresti a avut loc concursul Miss si Mister Boboc (editia 2018) al liceenilor de la „Nicolae Iorga”. Tema spectacolului din acest an, al Centenarului Marii Uniri, a fost „Traditii populare romanesti”. Zonele reprezentate au fost: Maramures (Teodora Grau si Silviu Luca, castigatorii concursului), Dobrogea (Ema Prisecaru si Daniel Simion), Bistrita (Andreea Prutiana si Daniel Partog), Bucovina (Silvia Chiriac si Alexandru Sardariu), Basarabia (Ana Leustean si Alex Mihai), Banat (Patricia Hanceanu si Marian Bitoi) si Oltenia (Ana Jgheban si Munteanu Cosmin).

Pe parcursul Zilelor Liceului a fost organizata si o expozitie pe holul scolii, Zestrea bunicii si s-a derulat si o campanie de donatie de haine pentru beneficiarii Fundatiei Solidaritate Sociala din Savinesti, Neamt.

• Prof. Lucian Sava, consilier de imagine