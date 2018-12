Viitorul an scolar, deja in pregatire

• Dupa ce actiunea de pregatire a viitorului an scolar, 2019 – 2020, a demarat deja in ceea ce priveste invatamantul profesional si cel dual, a venit si randul claselor “Step by Step”, unitatile de invatamant avand termen, pana pe 15 februarie, sa trimita cererile de extindere pentru aceasta alternativa educationala. La nivelul judetului Vaslui, in acest an scolar au fost infiintate cinci astfel de clase, cu un total de 125 de locuri.

Centrul Step by Step pentru Educatie si Dezvoltare Profesionala (CEDP) a lansat catre inspectoratele scolare judetene si untatile de invatamant oferta de extindere a alternativei educationale “Step by Step” pentru anul scolar 2019 – 2020. Practic, dat fiind succesul acestui program educational, se doreste extinderea acestei retele de clase in care se pune accent pe sustinerea dezvoltarii cognitive, emotionale, sociale si fizice ale fiecarui copil. Modul special in care copii sunt incurajati sa-si dezvolte abilitatile si rezultatele obtinute prin aceasta metoda de predare a facut ca, si in acest an, numarul celor 125 de locuri puse la dispozitie in cele 5 clase nou infiintate la nivelul judetului sa fie insuficient. Trebuie spus ca, la nivel national, in anul scolar 2018 – 2019, reteaua “Step by Step” cuprinde 600 de grupe, din 138 de gradinite din 38 de judete, si 679 de clase, din 154 de scoli din 35 de judete, in cazul invatamantului primar.

CEDP propune marirea acestei retele, prin includerea, la cerere, si a altor unitati de invatamant care pot amenaja spatii adecvate si cu materiale didactice specifice, precum si cadre didactice care au parcurs cursurile specifice de formare in alternativa “Step by Step”. Pentru a fi incluse in retea, unitatile de invatamant trebuie sa transmita catre CEDP, pana la 15 februarie 2019, documentele necesare, respectiv Acordul Consiliului de Administratie al unitatii, precum si al ISJ referitor la organizarea grupelor “Step by Step”. Pe langa numele si acordul cadrelor didactice care doresc sa lucreze in aceasta alternativa educationala, unitatile doritoare trebuie sa faca si dovada existentei spatiului fizic, de cel putin 42 mp, necesar desfasurarii activitatii didactice, si respectarea standardelor cu privire la dotarea cu mobilier si materiale didactice specifice. Trebuie spus ca, in cazul invatamantului primar, fiecare clasa “Step by Step” este normata cu doua posturi de invatatori care predau alternativ, in timpul programului de opt ore, cu exceptia intervalului 10.00 – 14.00, cand cele doua cadre didactice se ocupa impreuna de copii.

Dupa aprobarea, de catre CEDP, a extinderii acestui program educational la unitatile scolare solicitante, cadrele didactice nominalizate vor trebui sa urmeze cursuri de formare organizate in Centrele de formare “Step by Step”. Chiar daca, teoretic, 15 februarie, data limita de trimitere a solicitarilor de includere in aceasta alternativa educationala pare indepartata, scolile care in anul viitor doresc sa infiinteze clase “Step by Step” au multe de facut pentru a indeplini conditiile necesare!

• Marian Mocanu