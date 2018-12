Vasluiul se pregateste de Sarbatori!

• Odata cu sosirea, montarea si impodobirea bradului de Craciun, in Centrul Civic al municipiului Vaslui, municipalitatea se apropie de finalizarea pregatirilor pentru intampinarea Sarbatorilor de iarna si a Revelionului 2019. Iluminatul de Craciun va fi aprins joi, de Mos Nicolae, fara vreo ceremonie speciala.

In Centrul Civic al municipiului Vaslui si-a facut aparitia bradul de Craciun, un arbore impozant, de aproape 20 de metri inaltime, adus din codrii Bacaului. In doua zile, el va fi impodobit asa cum se cuvine, la fel cum se va intampla si cu alti brazi, plasati in intersectiile cele mai circulate ale municipiului. Astfel, de Mos Nicolae, cand vor fi aprinse si sutele de ghirlande si alte ornamente luminoase amplasate pe multe dintre strazile Vasluiului, orasul se va arata in toata splendoarea, imbraca in hainele sarbatorilor de iarna. Aprinderea iluminatului de Craciun se va face fara vreo ceremonie speciala, spectacolul aferent, un obisnuitul concert organizat de municipalitate, urmand a avea loc in Ajun, pe 24 decembrie.

Cat priveste sporturile de iarna, s-ar putea ca nici in acest an vasluienii sa nu aiba parte de un patinoar, la ultima licitatie organizata in acest sens, pe 29 noiembrie, neprezentandu-se nici un operator interesat. Este posibil ca Primaria sa mai organizeze o licitatie, insa este greu de crezut ca, in putinul timp ramas, se va mai putea face ceva. In aceste conditii, singura speranta a vasluienilor de a practica sporturi albe ramane partia de la Bahnari si derdelusurile improvizate. Cu o conditie, sa mai ninga!

• Marian Mocanu