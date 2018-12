Vasluieni, vreti sa se rezolve problema parcarilor? Implicati-va!

• Vasluiul ar putea deveni in curand “un oras pentru oameni, nu pentru masini”, dupa cum doreste municipalitatea, care de curand a facut public un document, “Politica de parcare pentru mobilitate urbana a municipiului Vaslui”. In documentul postat pe site-ul institutiei, www.primariavs.ro, se arata deficientele retelei stradale din municipiu, in special privind locurile de parcare necesare (macar) pentru cele 22.279 vehicule inmatriculate aici, nevorbind de cele necesare masinilor aflate in tranzit, si se propun solutii pentru rezolvarea deficitului. Cetatanii sunt indemnati ca, pana pe 10 decembrie, sa depuna propuneri, sugestii si recomandari cu privire la respectivul document.

Conform “Politicii de parcare pentru mobilitate urbana a municipiului Vaslui”, document recent prezentat de primarie, in orasul care, statistic, la 1 ianuarie 2017 numara 113.500 locuitori erau, la jumatatea lunii octombrie luate in evidente nu mai putin de 22.279 mijloace de transport. La cele 17.486 vehicule detinute de persoanele fizice si 4.793 vehicule ale persoanelor juridice domiciliate in Vaslui se adauga si cele aflate in tranzit, estimate a fi de circa patru ori mai multe. Acest lucru face ca traficul din Vaslui sa fie de cele mai multe ori la limita de sus a intensitatii admise, existand zone foarte aglomerate, strazi si intersectii in care normativele legale in vigoare sunt depasite cu pana la 50%. In plus, municipiul se confrunta si cu o alta problema majora, cea a lipsei locurilor de parcare.

“Parcajele amenajate se dovedesc a fi insuficiente, stationarea autovehiculelor in lungul strazilor fiind prezenta atat in zonele rezidentiale, cat si in cele comerciale. La nivel local nu exista un numar suficient de locuri pentru parcare, nici publice si nici rezidentiale, care sa satisfaca cererea din ce in ce mai mare”, recunoaste municipalitatea. Practic, in municipiul Vaslui exista doar doua parcari cu plata, in total 200 de locuri, in proximitatea celor doua piete mari, si 181 de parcari rezidentiale si non-rezidentiale, pe domeniul public, inclusiv cele din fata blocurilor, avand suprafete cuprinse intre 50 si 1.500 de metri patrati. La acestea se adauga parcarile publice pe strada si in afara strazii, unde orice persoana isi poate parca autoturismul, sub rezerva respectarii tuturor regulamentelor, unele dintre spatii avand restrictii specifice.

Pentru rezolvarea problemei locurilor de parcare, municipalitatea propune un set masuri si proiecte care se refera la eliminarea parcarilor neregulamentare, instituirea unor taxe pentru parcare, controlul accesului si, implicit, al parcarii in zona centrala a municipiului, reglementarea corespunzatoare prin indicatoare rutiere de circulatie a zonelor cu trafic relevant etc. “In conditiile in care asupra dimensionarii tramei stradale (retelei de strazi, n.r.), cel putin in zona centrala a orasului, nu mai pot fi facute modificari relevante, reiese ca este imperios necesar sa fie adoptate masuri concrete pentru promovare a modalitatilor de transport nepoluante, simultan cu masuri privind descurajarea deplasarilor cu autoturismul personal si introducerea unor reglementari coerente si unitare privind parcarea autovehiculelor. (…) Un prim pas in reglementarea parcarii pentru zona centrala a municipiului Vaslui va fi identificarea locatiilor unde va putea fi introdus un sistem de parcare cu plata. O asemenea masura urmareste ca rezultat scaderea cererii, prin descurajarea deplasarilor cu autoturismul proprietate personala, a stationarilor si opriririlor neregulamentare. Resursele financiare obtinute din plata parcarii la strada vor putea fi reinvestite in finantarea altor proiecte de mobilitate si dezvoltare urbana”, se arata in documentul postat pe site-ul Primariei Vaslui.

Conform acestui document, se au in vedere pentru a fi instalate sisteme de taxare a parcarii, mai multe locatii situate in zona centrala. Intre acestea, se numara strada Stefan cel Mare, cu mentiunea ca acolo oprirea va fi interzisa pe tronsonul central situat intre limitele intersectiilor cu str. Penes Curcanul si str. Husului, str. Mihail Kogalniceanu, pe sensul unic existent intre limitele intersectiilor str. Nicolae Iorga si Spiru Haret, sau str. Dobrogeanu Gherea, intre intersectiile cu strazile Penes Curcanul si Frunzelor. De asemenea, se are in vedere modernizarea parcarii din spatele bl. 199, dar si introducerea unui sistem de taxare a parcarii din spatele Postei centrale, a celei din str. Frunzelor, de langa Centrul de informare turistica, si chiar in Parcarea Primariei municipiului Vaslui. In plus, pe viitor se va reglementa parcarea vehiculelor de pe traseele destinate transportului in comun. Toate aceste activitati urmeaza a fi in grija unei viitoare structuri de specialitate din cadrul Primariei, care va avea ca activitate principala administrarea parcarilor si care, printre altele, va face si controlul zonelor de parcare cu acces restrictionat sau cu taxa.

„Pentru ca sistemul de plata al parcarii sa fie unul functional, este necesar ca stationarile, opririle si parcarile neregulamentare sa fie sanctionate. Instituirea taxelor de parcare si aplicarea sanctiunilor pentru stationarea, oprirea sau parcarea neregulamentara vor determina reducerea cererii de locuri de parcare si a numarului de calatorii cu autoturismul personal in centrul orasului si, implicit, reducerea frecventei blocajelor in trafic”, estimeaza autorii documentului. Soferilor care nu vor respecta restrictiile de parcare sau oprire a vehiculelor li se vor aplica sanctiuni, incepand de la avertizarea conducatorului auto, la prima abatere sau la o abatere minora, si pana la aplicarea sanctiunii prevazute de lege, in situatia in care abaterea reprezinta incalcare a normei rutiere, ori pentru abateri repetate.

Municipalitatea spera ca, prin implementarea politicii de parcare, la nivelul municipiului Vaslui sa se ajunga la fluidizarea traficului rutier pentru un transport public urban eficient, prin descurajarea parcarii pe termen lung in zona centrala, si, totodata, prin incurajarea utilizarii bicicletelor sau a vehiculelor ecologice. Se va realiza astfel nu doar imbunatatirea calitatii aerului si a mediului, dar acest lucru va duce la modernizarea orasului prin dezvoltarea unei infrastructuri rutiere si pietonale moderne, sigure si facile cetatenilor sai, dar si celor aflati in tranzit.

• Marian Mocanu