Unde nu-i cap, vai de… permis!

• Un tanar din Matca, prins conducand fara a poseda permis pe meleaguri vasluiene, a incercat sa scape de consecinte, oferind suma de 200 de lei agentului de politie care-l oprise in trafic. Pentru fapta sa, s-a mai ales cu un dosar penal pentru dare de mita, pedeapsa primita pentru aceasta fapta fiind de trei ori si ceva mai mare! Chiar daca a scapat cu suspendarea executarii pedepsei, Costel Ionut Pricope ramane in atentia Serviciului de Probatiune, si, pe langa efectuarea a 91 de zile de munca in folosul comunitatii, a fost trimis la cursuri de formare profesionala, pentru a obtine o calificare.

La jumatatea lunii ianuarie, o patrula din cadrul Serviciul Politiei Rutiere Vaslui a tras pe dreapta, pe raza localitatii Satu Nou, un autoturism care se deplasa putin prea repede fata de normele legale. Cu ocazia controlului efectuat, politistii vasluieni au constatat ca soferul, un tanar legumicultor din comuna Matca, judetul Galati, nu poseda permis de conducere, drept care au procedat la sanctionarea acestuia conform prevederilor legale in vigoare. Barbatul, Costel Ionut Pricope, in varsta de 25 de ani, a incercat sa scape de rigorile legii, oferind unuia dintre politisti, agentului principal de politie Adrian Nechifor, suma de 200 de lei. Omul legii nu a vrut sa primeasca banii, mai mult, desi aparatura de la bordul masinii de politie surprinsese cele intamplate, a filmat scena si cu telefonul mobil, ulterior remitand inregistrarile catre procurorii DNA. In consecinta, pe langa acuzatia de comitere a infractiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice, fara a avea acest drept, Pricope s-a ales si cu dosar penal pentru dare de mita. Trimis in judecata, barbatul avea sa constate ca incercarea de a scapa de o infractiune rutiera este mult mai aspru pedepsita. Judecatorii Tribunalului Vaslui l-au condamnat la sase luni de inchisoare pentru prima infractiune, si la un an si zece luni de inchisoare pentru incercarea de dare de mita, respectiv, prin contopirea pedeselor, Costel Ionut Pricope obtinand in final o condamnare de doi ani de inchisoare. Chiar daca instanta a decis suspendarea executarii pedepsei, stabilind un termen de incercare de trei ani, timp in care va ramane sub supravegherea stricta a lucratorilor seviciului de Probatiune Galati, fapta tanarului sofer nu va ramane fara repercusiuni. Acesta va trebui sa presteze 91 de zile de munca neremunerata in folosul comunitatii, la gradinita ori scoala gimnaziala din satul natal. In plus, pentru ca nu a dovedit ca ar avea vreo ocupatie stabila, judecatorii l-au obligat sa urmeze un curs de pregatire profesionala pentru a dobandi o calificare in cadrul AJOFM Gala?i. In cazul in care nu se va tine de scoala, nu va face zilele de munca ori va comite vreo alta infractiune in perioada de incercare decisa de judecatori, Costel Ionut Pricope va ajunge in locul pe care a incercat sa-l evite inca de la bun inceput: in inchisoare.

• Marian Mocanu