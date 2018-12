Un nou „sens unic” in Barlad: de pe „patinoar”, direct in sala de operatie!

• Mai mult de 20 de persoane din Barlad si imprejurimi au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce, in week-end, au alunecat pe ghetusul format pe strazi si trotuare si s-au ales cu diverse fracturi.

Codurile galbene de precipitatii mixte (ploaie si ninsoare) din acest week-end, urmate de formarea poleiului au dus la primele probleme din acest sezon rece. Si, in ciuda faptului ca responsabilii cu deszapezirea din Barlad au imprastiat ceva material antiderapant prin oras, strazile si trotuarele s-au transformat in adevarate patinoare, ghetusul format punand mari dificultati trecatorilor, care si-au pierdut echilibrul si au cazut. Asa se face ca, numai in zilele de sambata si duminica, mai mult de 20 de persoane au ajuns la Spitalul de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad cu diverse oase fracturate.

Cei mai norocosi „patinatori” nu au necesitat decat imobilizarea mainilor sau picioarelor in ghips, insa in unele cazuri, cazaturile i-au trimis in sala de operatie pentru interventii chirurgicale destul de complexe. Indiferent ca persoanele care au cazut victime poleiului sunt copii, tineri sau varstnici, medicii s-au confruntat si cu cazuri destul de grave, ce necesita nu doar spitalizare ci si o perioada indelungata de recuperare. Mai ales in cazul batranilor, care s-au ales cu fracturi de brate, de picioare sau chiar de sold, si care se refac mult mai greu decat tinerii.

„In acest week-end, au fost extrem de multe fracturi ca si consecinta a conditiilor meteorologice, atat de membre inferioare cat si de membre superioare. Concret, la Compartimentul de Primire Urgente au ajuns mai mult de 20 de persoane cu fracturi, care au fost investigate, imobilizate si internate, unele avand nevoie de interventii chirurgicale”, ne-a declarat dr. Angelica Gramaticu, purtatorul de cuvant al spitalului barladean.

• Adriana Susnea