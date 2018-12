Un mistret cu trichineloza a bagat in spital o mama si trei copii

• O mama si cei trei copii, din comuna Puiesti, au ajuns la Spitalul din Barlad dupa ce, in week-end, au mancat carne dintr-un mistret depistat cu trichineloza. Salbaticiunea fusese vanata cu cateva zile inainte, insa probele recoltate au fost analizate abia duminica.

Autoritatile sanitare din judet (Directia de Sanatate Publica si Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Vaslui) sunt in alerta dupa ce, in week-end, la Spitalul de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad au ajuns patru persoane care au consumat carne de mistret infectat cu parazitul Trichinella Sppiralis. Este vorba despre o familie din comuna Puiesti, respectiv mama de 39 de ani, si cei trei copii ai sai, in varsta de 10, 15 si 18 ani. Acestia au consumat in jur de 300 de grame de carne dintr-un mistret vanat cu cateva zile inainte, pe care au primit-o de la paznicul unui fond de vanatoare.

„Pe langa cazurile obisnuite de week-end, la Compartimentul de Primire Urgente a ajuns si o familie formata din patru membri, care au consumat carne de mistret infestata cu trichineloza. Au povestit ca au trimis carnea de porc la medicul veterinar, care, in urma analizelor, a stabilit ca mistretul era infestat. Cei patru au fost internati in sectia de Boli Infectioase, unde, chiar daca nu sunt simptomatici, au primit tratament profilactic, dar urmeaza sa fie externati. Nu au facut trichineloza, ci pur si simplu a fost o alerta pentru ca au fost avertizati de medicul veterinar ca au consumat carne infestata. Toti sunt in regula”, ne-a declarat dr. Angelica Gramaticu, purtatorul de cuvant al unitatii spitalicesti.

„In urma partidei de vanatoare organizate pe data de 13 decembrie, pe fondul privat – 44 Mireni «Soimul dunarean», au fost recoltate probe de la 15 mistreti vanati. Insa, abia duminica, adica pe 16 decembrie, au fost aduse probele pentru depistarea trichinelozei la doctorul Ioan Bejan. Din declaratiile lor, respectivii cetateni au consumat aproximativ 300 de grame de carne in ziua de duminica, inainte de a primi rezultatul analizelor de laborator. Este vorba despre familia fratelui paznicului acelui fond de vanatoare, care a fost directionata catre spital de medicii veterinari in urma depistarii parazitului Trichinella Sppiralis. Din declaratiile acestora, in afara de ei nu a mai consumat nimeni carne din respectivul mistret”, ne-a declarat Mitiu Ciupilan, directorul executiv al Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Vaslui.

Potrivit acestuia, din cei 15 mistreti vanati pe 13 decembrie pe respectivul fond de vanatoare, doar cel din care a consumat familia din Puiesti a fost depistat cu Trichinella Sppiralis. Iar in urma analizei contraprobei, rezultatul a iesit pozitiv, confirmandu-se faptul ca animalul avea trichineloza. Asa cum prevede protocolul in astfel de cazuri, carnea (inclusiv pielea) de la mistretul bolnav a fost confiscata si adusa la laboratorul DSVSA pentru incinerare.

Ce trebuie sa stim despre trichineloza?

Asa cum se stie, trichineloza este o boala raspandita in intreaga lume, fiind determinata de parazitul Trichinella Sppiralis, ce ajunge in organismul uman in urma consumului de carne infestata. Potrivit medicilor specialisti, omul se infesteaza prin consum de carne de porc, in principal, dar si de cal, nutrie sau vanat (mistret, urs), ce contine larve vii sau chisturi viabile. La om, majoritatea infectiilor sunt asimptomatice, insa exista si forme clinice de boala cu evolutie severa ce pot cauza moartea prin complicatiile pe care le produc. Manifestarea clinica a bolii depinde de cantitatea de carne ingerata, de masivitatea infestarii ei si de rezistenta organismului.

„Urmatoarele semne clinice sunt sugestive pentru diagnostic: febra, edeme palpebrale si faciale insotite de conjunctivita, dureri musculare si adinamie, precedate sau nu de tulburari digestive (dureri abdominale, diaree, greturi, varsaturi), care apar la una-doua zile dupa consumul de carne infestata. Boala nu se transmite interuman. Factorii favorizanti ai imbolnavirii la om sunt reprezentati de: consumul carnii de porc sau vanat neexaminata trichineloscopic; unele obiceiuri culinare precum prepararea termica „in sange” sau consumul de preparate crude ori insuficient prelucrate termic (pastrama, carnat uscat sau afumat, sunca); achizitionarea de catre populatie a carnii din alte locuri decat centrele comerciale specializate; taierea clandestina a animalelor”, a precizat Mihaela Vlada, directorul executiv al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vaslui.

Aceasta spune ca, pentru prevenirea imbolnavirii cu trichineloza, se recomanda ca cetatenii sa cumpere animale de la unitati avizate sanitar; sa cumpere carne numai din centre comerciale specializate care pun in vanzare doar produse avizate sanitar-veterinar; sa trimita la examen trichineloscopic probe din carnea de porc sacrificat in gospodaria proprie sau din carnea de vanat in centrele autorizate ale autoritatilor sanitar-veterinare si sa respecte recomandarile acestora.

• Adriana Susnea