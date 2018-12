„Treptele devenirii noastre” si-a desemnat premiantii

• Prima editie a Concursului de creatie literara „Treptele devenirii noastre”, organizat de Biblioteca Judeteana „Nicolae Milescu Spatarul” Vaslui si finantat de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale prin Programul „Centenar”, s-a dovedit un adevarat succes. acesta a avut ca reper emblematic sarbatorirea Centenarului Marii Uniri si si-a propus, asa cum se arata in regulament, „stimularea actului creativ si intarirea sentimentului de apartenenta la cultura româneasca a creatorilor din România, Republica Moldova si Ucraina”.

Vineri, intr-o atmosfera incarcata de emotie, in sala de activitati a institutiei vasluiene a avut loc decernarea premiilor celor mai talentati paticipanti de catre Voicu Gelu Bichinet, directorul bibliotecii. La activitate a fost prezent si profesorul Teodor Pracsiu, unul dintre membrii juriului, care a facut analiza calitatii literare a lucrarilor inscrise. Satisfactia celor implicati in aceasta frumoasa activitate a constat in faptul ca zeci de tineri si adulti au trimis creatii nascute dintr-un sentiment profund si nobil, acela de dragoste fata de propria tara.

Pe lânga aprecieri, diplome si premii in bani, câstigatorii au primit, in mai multe exemplare, si cartea editata de Serviciul Informatizare, Informare Bibliografica, Prelucrarea si Completarea Colectiilor din cadrul Bibliotecii Judetene „Nicolae Milescu Spatarul” Vaslui, care cuprinde creatiile premiate. in Cuvântul lamuritor, semnat de prof. univ. dr. Constantin Dram de la Universitatea „alexandru Ioan Cuza” Iasi, universitarul iesean noteaza: „Conform protocolului, participantii au fost impartiti in doua categorii de vârsta; cu toate acestea, valoarea unor texte literare nu a tinut cont de vârsta biologica a competitorilor, membrii juriului având bucuria de a descoperi veritabili creatori, asa cum se vede din productiile declarate câstigatoare, atât in rândul celor foarte tineri, cât si in rândul celor inscrisi la categoria adulti. insumarea textelor declarate câstigatoare a condus la alcatuirea volumului de fata. Iar laureatii devin, astfel, participanti constienti, cu simtiri ardente si nobile, intr-un proces pe care il dorim nesfârsit, de urcare a treptelor devenirii noatre”.

Iata si premiantii:

Sectiunea adulti (Â18 ani):

Marele premiu: Petrus andrei – Comuna Puiesti, Judetul Vaslui

Premiul I: Cretu Romeo Florentin – Municipiul Vaslui, Judetul Vaslui

Premiul II: Grior Petru – Cernauti, Ucraina

Premiul III: Pocovnicu Florentina-Larisa – Municipiul Iasi, Judetul Iasi

Mentiune: Cozan Dorin – Sat Iosupeni, Comuna Cotnari, Judetul Iasi

Mentiune: Miron Madalina-andreea – Loc. Comanesti, Judetul Bacau

Mentiune: Muler Paula-Renata – Municipiul Iasi, Judetul Iasi

Sectiunea elevi/tineri/copii (14-18 ani):

Premiul I: Lungu Mihai-adelin – Municipiul Bacau, Judetul Bacau

Premiul II: Martin Fabian-Ionut – Loc. Floresti, Judetul Cluj, Liceul Teoretic „Nicolae Balcescu” Cluj-Napoca

Premiul III: Oprita Claudiu alexandru – Municipiul arad, Judetul arad

Mentiune: Stanciu Diana-Maria – Loc. Deva, Judetul Hunedoara

Colegiul National Pedagogic “Regina Maria” Deva

Mentiune: Nica Bujor-alexandra – Municipiul Iasi, Judetul Iasi

Mentiune: Stan Maria-alexandra – Municipiul Târgu-Jiu, Judetul Gorj, Liceul Energetic Târgu-Jiu

• alina Tanasa, Serviciul Informatizare, Informare Bibliografica, Prelucrarea si Completarea Colectiilor din cadrul Bibliotecii Judetene „Nicolae Milescu Spatarul” Vaslui