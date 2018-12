Transportul public din Barlad, a fi sau a nu fi!

• Dupa numai doi ani si jumatate de cand SC Vertrantis SRL a semnat – pe sase ani! – contractul privind transportul public local de persoane in Barlad, conducerea societatii solicita rezilierea contractului. Motivul: in tot acest timp, firma de transport a inregistrat o pierdere de 1.100.000 de lei. Totodata, administratorul societatii cere renegocierea si modificarea contractului, in sensul majorarii tarifului unui bilet de la 1,6 lei la 2 lei/calatorie, precum si a modificarii mai multor criterii din caietul de sarcini. In cazul in care edilii nu sunt dispusi sa renegocieze conditiile, operatorul de transport ameninta cu intreruperea prestarii serviciului de transport in comun incepand cu data de 6 martie 2019.

Pe data de 13 decembrie, la Consiliul Local Barlad a fost inregistrata o adresa primita de la SC Vertrantis SRL, prin care administratorul societatii, Maria Tonita, precizeaza ca, potrivit analizei economico-financiare din perioada desfasurarii contractului, firma a inregistrat o pierdere de 1.100.000 de lei, motiv pentru care solicita rezilierea contractului incepand cu data de 7 ianuarie 2019. Vertrantis SRL este firma de transport careia, pe 27 mai 2016, i-a fost atribuit contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in urma castigarii licitatiei organizate o luna mai devreme. Contractul a fost semnat pe sase ani, insa, dupa numai doi ani si jumatate, reprezentantii societatii sunt dispusi sa iasa de pe trasee daca nu se schimba ceva.

In acest sens, pe 11 decembrie, la Consiliul Local Barlad a fost inregistrata o alta adresa primita de la Vertrantis, prin care acelasi administrator solicita autoritatilor locale renegocierea si modificarea contractului, motivandu-si cererea prin faptul ca, potrivit legilor in vigoare, „delegantul nu poate fi obligat sa desfasoare o activitate in pierdere, cu consecinta previzibila a blocarii activitatii”.

„In aceste conditii, solicitam in mod expres ca, in cel mai scurt timp posibil, sa se organizeze o intalnire bilaterala intre reprezentantii legali ai partilor contractante, sa se discute si sa se analizeze urmatoarele aspecte: 1 – Consideram ca se impune modificarea si ajustarea tarifului unei calatorii prin majorarea acestuia de la 1,6 lei/calatoria la 2 lei/calatoria. (…) In acest sens, vom pregati si supune analizei, in conditiile legii, un memoriu tehnico-economic si documentatia aferenta pentru fundamentarea propunerii de modificare si ajustare a tarifului. 2 – Consideram ca se impune modificarea metodologiei si a conditiilor de decontare a biletelor/abonamentelor pentru pensionari, astfel incat delegantul Vertantis SRL sa suporte 35%, iar delegatarul municipiul Barlad sa suporte 65% din valoarea gratuitatilor in cazul pensionarilor. Aceasta modificare e impusa de dublarea numarului de pensionari raportat la momentul atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in Barlad din 27 mai 2016”, sunt doua din punctele din contract pe care operatorul de transport in comun vrea sa le modifice.

Vertrantis spera la multe…

Iar solicitarea Vertrantis continua in acelasi mod: „3 – Consideram ca se impune modificarea metodologiei si a conditiilor de decontare a biletelor/abonamentelor pentru persoanele cu dizabilitati, astfel incat municipiul Barlad sa suporte 100% din valoarea gratuitatilor in cazul acestei categorii sociale, avand in vedere numarul foarte mare de persoane cu dizabilitati, aflat intr-o continua dinamica in sensul cresterii acestui numar. 4 – Consideram ca se impune modificarea graficului de realizare a investitiilor, eventual obiectul si valoarea acestora, pentru a ne pune in acord cu situatia contractuala actuala, tinand cont si de faptul ca litigiul inregistrat pe rolul Tribunalului Vaslui & Curtii de Apel Iasi sub nr. 957/89/2016 a alimentat si alimenteaza o stare de incertitudine cu privire la derularea in continuare a contractului. 5 – Consideram ca se impun discutii cu privire la anularea unor trasee, tinand cont de situatia concreta si realitatile din teren. Astfel, traseul nr. 6 din caietul de sarcini, respectiv cartier Munteni – fabrica de confectii (extins pana la Liceul „Mihai Eminescu”) se suprapune cu traseul nr. 3, respectiv IRB – Gara, si traseul nr. 1, respectiv IRB – Liceul „Mihai Eminescu”, cu exceptia a doua statii ce nu sunt folosite de calatori. Aceasta situatie nu poate ramane asa. In aceste conditii, consideram ca anularea unui traseu trebuie sa atraga in mod direct reducerea cuantumului redeventei, deoarece cuantumul initial a fost stabilit prin raportare la toate traseele evidentiate in caietul de sarcini”.

Tot in respectiva adresa se precizeaza ca, desi Vertrantis si-a indeplinit obligatia de a asigura transportul public de persoane pentru toate categoriile de calatori, autoritatile locale au retinut sumele de bani datorate delegantului ca urmare a programului de protectie sociala, lucru considerat abuziv si lipsit de coperire contractuala. Mai ales ca, se mentioneaza in continuare, la nivelul municipalitatii nici macar nu s-a pus problema realizarii investitiilor ce trebuiau realizate de operatorul de transport. Asa ca, pentru a nu se ajunge la un blocaj financiar ce va duce la imposibilitatea efectuarii serviciului de transport de persoane, societatea cere municipalitatii sa achite respectivele sume pentu a-si putea onora obligatiile contractuale. Nu in ultimul rand, administratorul Maria Tonita solicita modificarea conditiilor de incetare a contractului in sensul „consacrarii exprese a posibilitatii denuntarii unilaterale a contractului, cu respectarea unui termen de preaviz de 90 de zile, pentru fiecare parte contractanta, deoarece doar asa se mentine echilibrul contractual”.

In final, se mentioneaza ca, daca autoritatile locale nu sunt dispuse sa „umble” la contract in asa fel incat sa fie respectat principiul echilibrului financiar al delegarii, reprezentantii firmei vor intrerupe prestarea serviciului de transport public de persoane in termen de 90 de zile de la data de 6 decembrie, adica pe 6 martie 2019, intrucat vor considera ca a intervenit incetarea contractului ca urmare a rezilierii lui.

Ce spune contractul

Vertrantis a castigat licitatia din aprilie 2016 pentru ca a propus un tarif de 1 leu/calatorie (ce trebuia mentinut macar un an), un abonament lunar de 34 lei/elevi (fiind incluse 60 calatorii lunare), subventionarea cu 100% pentru persoanele cu handicap si asistentii personali din oras si o redeventa lunara de 21.000 lei (pana atunci era de 18.000 lei). Nu in ultimul rand, potrivit contractului incheiat la delegarea gestiunii, Vetrantis se obliga ca, in termen de 18 luni, sa investeasca in statii de autobuz electronice suma de 618.000 lei (prin caietul de sarcini era obligatorie investirea a minim 270.000 lei). Insa, pentru ca, dupa doi ani de contract, nu fusese facuta nicio investitie, autoritatile locale i-au somat pe reprezentantii firmei sa inceapa demersurile pentru realizarea investitiilor, iar ulterior au retinute respectiva suma de bani pentru a le realiza chiar municipalitatea.

• Adriana Susnea