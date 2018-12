Totul despre noua lege a pensiilor!

• In cadrul Comisiei de Dialog Social a Prefecturii Vaslui, ieri, a fost dezbatuta noua lege a pensiilor, recent adoptata de Senatul Romaniei, act normativ care, dupa ce va intra in vigoare, in 2021, va afecta pozitiv veniturile a milioane de actuali si viitori pensionari. Explicatiile au fost oferite de Vasilica Robu, director general in cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, deputatul Adrian Solomon, seful Comisiei de munca din cadrul Camerei Deputatilor, si deputatul Irinel Stativa, membru in aceeasi comisie.

Noua lege a pensiilor, recent adoptata de Senat si care martea viitoare va intra in dezbaterile Camerei Deputatilor, care este for decizonal, a fost subiectul intalnirii de ieri de la Prefectura, intalnire avand ca scop eventuale amendamente ce ar putea fi propuse de catre reprezentantii sindcalistilor si ai societatii civile vasluiene. Vasilica Robu, director general in cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, a explicat pe scurt felul in care noua lege va schimba conditiile de calcul al pensiilor, va duce, in anumite conditii, la reducerea varstei de pensionare si va avea si alte prevederi pozitive pentru actualii sau viitorii pensionari.

“Actul normativ schimba conditiile de calcul al pensiilor, incepand cu anul 2021, de acordare a pensiei minime sau de reducere a varstei de pensionare, insa nicio pensie in plata nu va scadea. In cazurile in care in urma recalcularii, conform noilor conditii ar rezulta o suma mai mica decat cea aflata deja in plata, atunci se va mentine suma in plata. In plus, potrivit noii legi, nici varsta standard de pensionare, stagiul minim sau stagiul complet de cotizare nu se modifica in niciun fel. Varsta standard de pensionare ramane de 65 de ani pentru barbati si de 63 de ani pentru femei, iar stagiul complet de cotizare, care cuprinde si perioadele asimilate, este de 35 de ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati. In ceea ce stagiul minim de cotizare, acesta va fi de 15 ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati”, a explicat Vasilica Robu.

Noua lege urmareste eliminarea inechitatilor din sistemul public de pensii, care au facut ca persoane care au lucrat acelasi numar de ani, in aceeasi profesie si au cotizat egal, sa aiba pensii diferite. De asemenea, se elimina inechitatile din sistem dintre femei si barbati care au lucrat acelasi numar de ani, in aceleasi conditii, si care au contribuit egal, dar care au in prezent pensii diferite. Prin actul normativ, pensiile in discutie se egalizeaza. Pensia va fi reprezentata de Numarul Total de Puncte inmultit cu Valoarea Punctului de Referinta (VPR). Numarul total de puncte este suma punctajelor anuale impartita la 12 luni. Punctajul lunar este venitul brut realizat impartit la castigul mediu brut pe economie. VPR va fi de 75 de lei in anul 2021 si a fost determinata prin impartirea Valorii punctului de pensie din anul 2021, adica 1.875 de lei, la 25, care reprezinta vechimea medie de ani din sistemul de pensii, rezultata in urma aplicarii ultimelor patru legi ale pensiilor.

“Practic, din 2021, pensiile romanilor cu stagiu complet de cotizare s-ar putea mari chiar peste dublarea lor, iar a celor cu stagiu incomplet, oricum vor beneficia si ei de majorari ale pensiilor. Alta noutate adusa de proiectul de lege este introducerea optiunii pentru indemnizatia sociala minima. Pensionarii aflati deja in plata, care au stagiul de cotizare sub 15 ani, vor putea opta intre pensie si indemnizatia sociala minima. Pensionarii in plata care au realizat stagiul de cotizare mai mic de 15 ani beneficiaza de recalculare pe noua formula, iar daca suma rezultata este sub indemnizatia sociala minima, ei pot opta pentru aceasta din urma. Pensionarii care nu opteaza raman in plata cu suma de pana acum”, a explicat deputatul Adrian Solomon cateva dintre prevederile extrem de importante din noua lege.

“Prin noua lege, incercam sa indreptam multe dintre inechitatile sociale care, pana acum, nu-si aveau rezolvarea. Astfel, se vor introduce masteratul si doctoratul ca perioade necontributive asimilate stagiului de cotizare, care se adauga facultatii, stagiului militar, pensiei de invaliditate, concediului medical, celui pentru cresterea copilului, somajului indemnizat. De asemenea, pentru cei care au lucrat in grupele I si II de munca, in conditii deosebite, respectiv speciale, se va cobori limita de perioada lucrata de la 6 ani la 1 an in vederea reducerii varstei de pensionare, reducere care va fi de trei luni, pentru cei cu conditii deosebite, respectiv 6 luni, pentru cei cu conditii speciale. Femeile care au realizat stagiul minim de cotizare de 15 ani si au nascut 3 copii pe care i-au crescut pana la varsta de 16 ani, beneficiaza si ele, de reducerea varstei de pensionare cu 6 ani. Incepand cu al patrulea copil, se adauga cate 1 an in plus, pentru fiecare copil”, a mai explicat Vasilica Robu.

O alta prevedere a noii Legi, aplicabila din septembrie 2021, consta in acordarea unui ajutor pentru sotul supravietuitor, care va primi 25% din pensia sotului decedat, ajutor ce va putea fi cumulat cu propria pensie, pana la maxim 80% din valoarea salariului minim brut pe economie. Pana acum, aceasta pensie de urmas, constand in jumatate din pensia celui decedat, se acorda numai la cerere, prin renuntarea la pensia proprie. O alta inechitate ce va fi corectata prin actul normativ pe cale a fi aprobat consta in diferentierea pensiei minime in functie de anii lucrati, astfel ca o persoana cu stagiu complet de cotizare, chiar daca a lucrat pe salariu minim, va avea o pensie mai mare decat a celor care au lucrat mai putin de 15 ani, dar pe salarii mai mari. Pensia minima se calculeaza raportat la salariul minim brut pe economie din anul respectiv. Persoanele cu vechime de minim 15 ani primesc 45% din salariul minim brut pe tara, iar pentru fiecare an de vechime in plus se adauga cate 1% din salariul minim brut pe tara, ajungand la 65% din salairiul minim, pentru cei cu vechime integrala. Persoanele cu vechime intre 10 ani si 15 ani, aflate la pensie la data intrarii in vigoare a legii, primesc 40% din salariul minim brut pe tara. In cazul in care, din calculul pensiei rezulta o suma mai mare, atunci persoana o va primi pe aceasta.

In ceea ce priveste persoanele care au lucrat, in perioada 1975 – 2001, in acord global, ori au beneficiat si de alte sporuri, indemnizatii, al 13-lea salariu, ore suplimentare prime, premii sau alte bonusuri, pentru care s-au platit contributii sociale, vor avea pensii majorate cu un procent de 10% acordat din oficiu. Daca pensionarul va aduce acte doveditoare din care sa rezulte un procent mai mare, acest procent va fi majorat corespunzator. „Aceasta modificare a fost operata deoarece pentru astfel de venituri s-au platit contributii si, cu toate acestea, in prezent ele nu sunt luate in calcul la stabilirea pensiei”, a precizat Vasilica Robu.

„Sa ne intelegem foarte bine, angajatii pot beneficia, in anumite conditii, de reducerea varstei de pensionare, insa in lege exista o prevedere prin care, daca doreste, o persoana, cu acordul angajartorului si respectand medicina muncii, poate ramane in campul muncii pana la 70 de ani, nu ca acum, cand pot fi scosi automat la pensie. Acest lucru ne va permite sa ne pastram valorile, in special medicii sau profesorii care inca sunt activi; merita sa profitam de experienta lor un timp cat mai indelungat. Cat priveste deficitul de forta de munca existent in acest moment in Romania, nu iesirea mai devreme la pensie este problema, ci salariile mici, neatractive! Eforturile guvernului de a mari salariul minim ne sunt bine primite de angajatori. In Romania, balanta unei companii este de 60% cheltuieli de capital si doar 40% cheltuieli cu forta de munca, invers ca in Europa, acolo unde forta de munca este ea insasi un capital care contribuie la dezvoltarea companiei, si, in consecinta, salariatii sunt bine platiti! Daca vrem ca aceasta tara sa ramana populata, trebuie sa avem salarii si pensii decente, trebuie o Lege a salarizarii si o Lege a pensiei in acest sens, si mai trebuie ca guvernul sa vegheze ca acestea sa fie respectate. In curand, se va trece la un sistem unic de impozitare si un TVA unitar in intreaga Europa, cu preturi la produse si servicii asemanatoare in toate tarile din Uniune. De aici si eforturile actualei guvernari de a creste salariile la un nivel comparativ macar cu al altor tari din fostul bloc comunist, la 600 – 800 euro lunar, si implicit pensiile, pentru a se putea tine pasul cu aceasta uniformizare si ca romanii sa aiba un trai decent!”, a explicat deputatul Adrian Solomon la finalul intalnirii.

• Marian Mocanu