Taxe “judetene” nemajorate, ci doar indexate cu rata inflatiei

• Consiliul Judetean Vaslui face cunoscute noile cuantumuri ale taxelor locale din competenta acestei institutii, care, dupa aprobarea lor de catre consilierii judeteni, vor intra in vigoare incepând cu anul fiscal 2019. astfel, actualele tarife percepute pentru eliberarea certificatelor, avizelor, autorizatiilor si alte asemenea urmeaza a fi indexate cu rata inflatiei, respectiv cu 1,34%. aceeasi indexare poate fi aplicata si de consiliile locale pentru taxele din competenta acestora. Va fi pentru prima data dupa anul 2013 când CJ Vaslui va aplica majorarea taxelor.

In conformitate cu prevederile legale, Consiliul Judetean Vaslui elibereaza certificatele de urbanism, avizele comisiei de urbanism pentru constructiile ce urmeaza a fi realizate, autorizatii in domeniul constructiilor, forajelor, excavarilor, necesare studiilor geotehnice si autorizatiile pentru lucrari de racorduri si bransamente la retele de apa, canailzare, gaze si alte asemenea realizate pe domeniul judetului. Taxele percepute pentru eliberarea de astfel de acte se constituie parte la bugetul de venituri a judetului. astfel, pentru anul 2018, suma preconizata a fi incasata din taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare era de 226.025 lei, insa incasarile au fost peste asteptari, la nivelul lunii noiembrie acestea fiind mai mari cu 210.000 lei! intr-un fel, acest lucru a fost un indicator ca, pentru judetul Vaslui, 2018 a fost un an bun din punct de vedere al investitiilor noi realizate sau pe cale de implementare.

Pentru anul viitor, taxele percepute acum nu vor fi modificate in esenta, ci doar actualizate cu rata inflatiei, rata care, conform Ministerului Finantelor Publice, a fost de doar 1,34%. in consecinta, taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru constructii in mediul urban va fi de 6,08 lei, pentru suprafete de pâna la 150 mp inclusiv, 7,09 lei, pentru suprafete intre 151 mp si 250 mp, 9,12 lei, pentru suprafete intre 251 mp si 500 mp, 11,15 lei, pentru suprafete intre 501 mp si 750 mp, 14,19 lei, pentru suprafete intre 751 mp si 1.000 mp, taxa la care se adauga câte 0,01 lei pentru fiecare metru patrat ce depaseste suprafata de 1.000 mp. Pentru mediul rural, se percepe jumatate din taxa prevazuta pentru mediul urban, in timp ce pentru prelungirea certificatului de urbanism, taxa este de 30% din cuantumul taxei percepute initial. Taxele pentru eliberarea autorizatiilor de foraje sau excavari necesare studiilor geotehnice, a ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera etc. va fi de 8,11 lei/mp afectat. acelasi cuantum, de 8,11 lei pentru fiecare metru patrat afectat de constructie, va fi perceput si pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, cabine, spatii de expunere, situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj a firmelor si reclamelor. Taxa pentru eliberarea de autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonica si televiziune prin cablu va fi de 13,17 lei pentru fiecare racord. in sfârsit, pentru avizarea certidficatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului sau de catre arhitectul sef din cadrul aparatului de specialitate a CJ Vaslui se va percepe o taxa de 15,20 lei. Se vor putea acorda in continuare scutiri de la plata acestor taxe doar conform prevederilor legale in vigoare, in general pentru lucrari de interes public. Dupa aprobarea de catre consilierii judeteni, la urmatoarea sedinta a CJ programata pentru saptamâna viitoare, noile taxe vor intra in vigoare incepând cu data de 1 ianuarie 2019.

• Marian Mocanu