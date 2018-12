Tataru spulbera un mister: „Consilierii PNL nu sunt membri PSD!”

• Dr. Nelu Tataru, presedintele Filialei Judetene PNL Vaslui, a explicat, ieri, intr-o conferinta de presa, motivele pentru care consilierii judeteni ai partidului se abtin la vot cand au in fata rectificari sau alocari de fonduri catre unitatile administrativ-teritoriale. Personajul negativ in acest context, evident, Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean. Liderul PSD pare sa nu fi inteles un lucru simplu: „consilierii PNL nu sunt membri PSD!”

In sfarsit, marele mister al administratiei si politicii vasluiene, generator de mari blocaje la nivelul Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, a fost dezlegat. Dr. Nelu Tataru, presedintele PNL Vaslui, a explicat de ce colegii sai din CJ se abtin sau voteaza impotriva proiectelor de hotarare care prevad alocari de fonduri catre UAT-uri sau vizeaza rectificarea bugetului judetului, situatie care a devenit o constanta a sedintelor, in ultimele luni. „Consilierii PNL nu sunt membri PSD”, a spus raspicat Tataru. Pare o abordare glumeata, dar nu este deloc asa. Liderul PNL Vaslui a construit un adevarat rechizitoriu impotriva sefului CJ, Dumitru Buzatu, pe care il acuza, de pilda, ca a transformat rectificarile de buget in „ajutoare sociale preferentiale”. „Acesti bani se aseaza acolo unde domnul Dumitru Buzatu are o masa de manevra sau crede ca poate avea”.

Tataru a criticat, de asemenea, faptul ca distribuirile de sume operate de conducerea PSD-ista a CJ nu sunt verificate ulterior, pentru a se vedea ce s-a facut cu banii alocati si, totodata, a atras atentia asupra urcarii cu intarziere pe site (practic in ultima clipa) a proiectelor de hotarare prin care se impart bani catre UAT-uri. „O mare minciuna”, a caracterizat el acest comportament.

In concluzie, a subliniat presedintele liberalilor vasluieni, „(…) consilierii PNL nu vor ridica mana (nu vor vota, n.r.) cum vrea Dumitru Buzatu. Votul lor de ieri (de marti, n.r.) nu a fost un vot de abtinere indreptat impotriva unor primarii, ci impotriva modului in care intelege Dumitru Buzatu sa se comporte fata de o parte insemnata a acestui judet, fata de acei primari care nu raspund la comenzi. In alta ordine de idei, acelasi Dumitru Buzatu nu trebuie sa-si faca griji ca primarii liberali nu vor sti sa-si chibzuiasca banii”, a conchis Nelu Tataru.

• Romeo Cretu