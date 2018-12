Tanar din Barlad la spital, posibil dupa o tigara cu etnobotanice

Un barladean in varsta de 19 ani a ajuns in zorii zilei de ieri, 11 decembrie, la spital, dupa ce a consumat substante halucinogene. Potrivit conducerii Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui, acesta a fost „cules” de pe o strada din zona Garii, solicitarea la numarul de urgenta 112 fiind facuta pentru o criza de epilepsie. Echipajul medical i-a acordat primele ingrijiri la fata locului si abia ulterior a fost transportat la Spitalul Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad. „Solicitarea a venit pentru un tanar cu epilepsie, insa diagnosticul final la predarea pacientului de catre echipajul cu medic in Compartimentul de Primire Urgente a fost de «observatie intoxicatie cu substante halucinogene». Pe baza simptomelor manifestate de pacient, medicul de pe ambulanta a considerat ca acesta a consumat etnobotanice. Dar este o pura observatie, pentru ca noi nu putem pune diagnostice cu certitudine”, ne-a declarat Aurora Popa, managerul SAJ Vaslui. „Pacientul are 19 ani, a fost preluat de ambulanta din strada si adus la noi in stare de ebrietate, cu halena alcoolica si agitatie psihomotorie. A fost adus la Urgente la 4.55 si dupa nici o ora a semnat ca se simte bine si ca vrea sa plece acasa. Nu putem spune daca a consumat sau nu substante halucinogene, pentru ca prin analizele de laborator care se efectueaza la Compartimentul de Primire Urgente nu se depisteaza etnobotanicele. Dar cert este ca era foarte agitat psihomotor si avea halena alcoolica”, au precizat reprezentantii spitalului.

• Adriana Susnea