Tablou de Tonitza estimat la un sfert de milion de euro, vedeta „Licitatiei de iarna”

• Opt tablouri ale pictorului barladean Nicolae Tonitza, dintre care cel mai scump – „Tataroaica privind marea”, cu o valoare estimativa cuprinsa intre 150.000-250.000 euro, vor putea fi cumparate la o licitatie ce va avea loc in aceasta luna. Desi sunt scoase la vanzare opere ale unor mari pictori romani, „Tataroaica…” este cea mai scumpa opera din cadrul licitatiei.

Galeriile Artmark vor organiza pe data de 18 decembrie „Licitatia de iarna, inclusiv o selectie din colectia dr. Ioan Dumitrescu-Popovici”, evenimentul urmand sa aiba loc la JW Marriott Grand Hotel, din Bucuresti, incepand cu ora 19.30. Printre cele 228 de opere de arta clasate la categoria Tezaur si scoase la vanzare se numara tablouri realizate de mari pictori precum Nicolae Grigorescu, Theodor Aman, Stefan Luchian, Nicolae Tonitza, Theodor Pallady, Gheorghe Petrascu, Octav Bancila si altii.

In ceea ce priveste lucrarile artistului barladean Nicolae Tonitza (1886-1940), cel mai scump dintre cele opt scoase la vanzare este tabloul „Tataroaica privind marea”, estimat la 150.000-250.000 euro. Opera a fost pictata in 1934, in ulei pe carton, are dimensiunile 102,5 x 71 cm si este semnata in dreapta sus, cu negru, „Tonitza”. Potrivit informatiilor documentare puse la dispozitie de organizatorii licitatiei, tabloul poarta si numele „De pe prispa pescarului” si este legat de comanda onorata de Nicolae Tonitza in anii 1934-1935 pentru decorarea Palatul Regal.

„Tataroaica din tabloul de fata se regaseste pictata pe unul dintre cele doua panouri din interiorul Palatului, fiind totodata subiectul central al operei de fata. In cadrul expozitiei Grupul Han-Sirato-Tonitza de la Sala Dalles din mai 1934, Tonitza expunea la cat. 46 opera intitulata «Cerdacul albastru», onomastica ce ne indreptateste sa o consideram a fi chiar opera de fata. Acest lucru nu este intarit doar de subiectul tabloului de fata, cat si de faptul ca intreaga expozitie era conceputa in jurul universului oriental de la Balcic si Mangalia, toate cele 44 de opere fiind dedicate lui”, se arata in prezentarea lucrarii „Tataroaica privind marea”.

In ordine descrescatoare, urmeaza tabloul „Baia Suzanei”, estimat la 40.000-60.000 euro. Opera a fost realizata in ulei pe carton, are dimensiunile 69 x 49,5 cm si a fost semnata in dreapta jos, cu negru, „Tonitza”. Tot la aceasta licitatie ar putea fi vanduta si lucrarea „negustorul de covoare”, realizata in anul 1927, in ulei pe carton si estimata la 20.000-40.000 euro. Tabloul are dimensiunile 50 x 40 cm si este semnat in stanga jos, cu negru, „Tonitza”. Conform informatiilor documentare, opera a participat la expozitia personala Nicolae Tonitza, organizata la „Caminul Artei”, in februarie 1928.

De asemenea, si tabloul „Nud cu spatele”, apartinandu-i tot lui Tonitza si estimat la 25.000-35.000 euro, a fost scos la vanzare. Lucrarea a fost pictata in ulei pe carton, are dimensiunile 50 x 40 cm si a fost semnata in dreapta sus, cu brun, „Tonitza”. Al cincilea tablou al lui Tonitza scos la licitatia din 18 decembrie se numeste „Trandafiri albi” si are o valoare estimativa de 15.000-25.000 euro. Lucrarea a fost realizata in ulei pe carton, are dimensiunile 39,5 x 27 cm si a fost semnata in dreapta sus, cu brun, „Tonitza”. Urmatorul tablou al artistului barladean este „Portretul Ecaterinei (sotia pictorului)”, estimat la 6.000-9.000 euro. Lucrarea a fost realizata in ulei pe carton, are dimensiunile 34,5 x 30 cm si a fost semnata in stanga jos, cu brun, „Tonitza”.

Tot la aceasta licitatie ar putea fi cumparate de colectionari interesati si doua lucrari estimate la 600-1.000 euro. Prima se numeste „Nud cu spatele” si a fost realizata in creion conté brun pe hartie cu filigran. Lucrarea are dimensiunile 27 x 22 cm si este semnata lateral dreapta, in penita, „Tonitza”. Iar a doua lucrare este „Nud pe divan” si a fost realizata in tus pe hartie. Are dimensiunile 12,5 x 25 cm, a fost semnata in dreapta sus, in penita, „Tonitza”. Pana in 1964, ambele opere au facut parte din colectia dr. Ioan Dumitrescu-Popovici, intre 1964-2004 s-au aflat in patrimoniul Muzeului National de Arta al Romaniei, iar din 2004 se afla in colectia mostenitorilor familiei Dumitrescu-Popovici.

• Adriana Susnea