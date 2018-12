Stadionul Municipal din Barlad, reabilitat aproape in totalitate

Dupa aproximativ doua luni, iata ca, saptamâna trecuta, au fost finalizate lucrarile de reabilitare la Stadionul Municipal din Bârlad. in primul rând, vechile scaune din plastic rosu de la tribune, care erau foarte casante, au fost inlocuite cu unele mai rezistente din fibra de sticla. De asemenea, au fost inlocuite usile, toaletele, chiuvetele, oglinzile si dusurile de la grupurile sanitare ale minihotelului unde sunt cazati sportivii oaspeti care disputa meciuri aici. Totodata, camerele unde sunt cazati acestia au fost varuite, iar vestiarele au fost reparate.

„Pe data de 3 decembrie s-a facut receptia lucrarilor de reabilitare. Pot spune ca, in total, au fost inlocuite 2.270 de scaune de la Stadionul Municipal si de la terenul sintetic din imediata vecinatate. Totodata, s-au varuit camerele minihotelului, s-au renovat grupurile sanitare, s-a verificat si reparat instalatia de incalzire, s-au reparat vestiarele echipelor prin schimbarea dusurilor, a faiantei, gresiei si altele. Iar la terenul sintetic s-au reparat imprejmuirile si podelele de la tribuna. intreaga investitie se ridica la circa 220.000 de lei, din care 135.000 de lei reprezinta doar costul scaunelor din fibra de sticla”, ne-a declarat Iulian Bica, directorul Directiei pentru Administrarea Pietelor, Parcarilor si Cimitirelor Bârlad.

La finele lunii octombrie, când lucrarile de reabilitare erau in toi, primarul Dumitru Boros declara: „Scaunele vechi erau distruse aproape in totalitate, iar investitia chiar nu mai suporta asteptare. Dupa cum am mai spus, stadionul arata bine si chiar nu ne mai puteam permite sa ne prezentam cu astfel de tribune. Copiii bârladenilor merita conditii bune si foarte bune pentru a face miscare, pentru a fi sanatosi, mai ales ca vedem si rezultate de pe urma sporturilor pe care le practica. Si, cine stie, poate in citiva ani, chiar vom reusi sa inchegam o noua echipa de fotbal a orasului. Dar, pâna atunci, copiii trebuie sustinuti in permanenta de adulti si e de datoria noastra sa le cream conditii!”.

• Adriana Susnea