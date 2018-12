Simpozion National la Colegiul National „Cuza Voda” din Husi dedicat Marii Uniri

Seria manifestarilor stiintifice dedicate implinirii a 100 de ani de la reintregirea tarii si implinirea idealului national concretizat in Romania Mare, demarata la 26 martie 2018, in Sala Primariei, prilej cu care au participat personalitati de marca de pe ambele maluri ale Prutului, a fost incheiata la 1 decembrie 2018 prin simpozionul national organizat de profesorul Costin Clit in amfiteatrul Colegiului National „Cuza Voda” din Husi. In cadrul lucrarilor Simpozionului au sustinut comunicari de inalta tinuta si probitate stiintifica prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti, directorul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” din Iasi, reputat istoric, cercetator si autor de lucrari de specialitate, academicianul Constantin Toma, membru titular al Academiei Romane si membru de onoare al Academiei de Stiinte a Republicii Moldovei, absolvent al Colegiului, prof. univ. emerit dr. Petru Ioan, presedinte executiv al Fundatiei Internationale „Stefan Lupascu” din Iasi, prof. dr. Theodor Codreanu, reputat eminescolog, fost profesor al Colegiului, si prof. Costin Clit, care a si moderat lucrarile simpozionului. Totodata, a fost lansata si ultima aparitie editoriala a profesorului Theodor Codreanu, Basarabia eminesciana, editie pentru Centenarul Marii Uniri, tiparita de Fundatia Culturala Ideea Europeana din Bucuresti in 2018.