Simbolul administratiei vasluiene, tot mai subred!

• Consiliul Judetean Vaslui doreste sa expertizeze seismic Palatul Administrativ, al carui administrator este, pentru a vedea care este starea actuala a cladirii si interventiile care ar fi necesare pentru desfasurarea activitatii institutiilor ce functioneaza in cladire. Din anii ‘70, cand a fost data in folosinta, cladirea nu a mai avut parte de o reabilitare generala, astfel ca degradarea peretilor, inclusiv in interior, este vizibila cu ochiul liber. In ultimii 15 ani, Palatul si-a schimbat de mai multe ori proprietarul, pentru a se putea accesa finantare in vederea reabilitarii, insa, pana acum, fara nici un rezultat!

In 1994, Palatul Administrativ, simbol al judetului, dar si al municipiului Vaslui, trecea in administrarea Prefecturii, atat CJ, cat si Primaria municipiului devenind simpli chiriasi ai imensei cladiri. Timp de 14 ani, cu toate promisiunile ca se vor aloca fonduri guvernamentale pentru reparatia capitala a cladirii care, de la inaugurare in 1973, a trecut prin trei cutremure majore, nu s-a facut nimic, astfel ca, in 2008, Institutia Prefectului a transmis “temporar” Palatul in administrarea Consiliului Judetean Vaslui. Acesta ar fi trebuit sa acceseze, prin Ministerul Transporturilor, de la Banca Mondiala, fondurile necesare reabilitarii. Nu s-a intamplat nimic, din cauza incetinelii cu care s-au depus documentatiile necesare, dar si pentru ca CJ primise doar cladirea si terenul aferent, nu si unele anexe, garaje sau centrala termica… Dupa cativa ani, Palatul a trecut iar in administrarea Prefecturii, din acelasi motiv, pentru a se incerca accesarea de fonduri guvernamentale pentru reparatii, pentru ca, in 2014, sa fie iar “retrocedata” CJ… Nu a trecut mult si, pentru ca reabilitarea nu ajungea nici macar in stadiul de proiect, Prefectura a cerut cladirea inapoi, cerere refuzata fara drept de apel de catre consilierii judeteni. Anii au trecut, pe interior, la etajele inferioare, s-a mai facut o cosmetizare sumara, in schimb, pe exterior au inceput sa apara afise cu “Atentie, cade tencuiala”. Degeaba a fost reparat ceasul din turnul palatului, daca pe scara interioara respectiva ploua si e plin de dejectiile porumbeilor care si-au facut acolo cuiburi!

Planuri noi 2.0

Zilele trecute, CJ Vaslui a organizat o licitatie in vederea realizarii unei expertize seismice, avand drept scop “evidentierea starii actuale a cladiri, a capacitatii portante si interventiile care ar fi necesare pentru desfasurarea activitatii institutiilor ce functioneaza in cladire”. Documentul ar putea servi ca punct de plecare in intocmirea unui studiu de fezabilitate sau a unuia de oportunitate in incercarea de a se accesa fonduri nerambursabile in vederea reabilitarii cladirii, cu atat mai mult cu cat astfel de fonduri europene sunt inca accesibile prin PNDL. Trebuie vazut insa unde anume trebuie intervenit si cat ar costa lucrarea, tinand cont ca, acum zece ani, un studiu intocmit de o firma bucuresteana arata ca un astfel de proiect ar fi costat aproape 1,5 milioane euro. De atunci insa, preturile au crescut de cateva ori, cladirea a continuat sa se deterioreze, astfel ca este de asteptat ca reabilitarea sa coste acum mult mai mult. Doar acest prim pas, expertizarea din punct de vedere seismic, costa circa 150 mii lei, dublu fata de acum 17 ani!

Trebuie spus ca structura de rezistenta a celor patru corpuri de cladire unite prin rosturi care formeaza palatul Administrativ prezinta inca siguranta in exploatare, insa nu la fel se poate spune despre peretii din caramida, mai ales cei din interior, afectati de cutremure, si care risca sa se prabuseasca in cazul unui seism. Dealtfel, acest lucru este cunoscut inca din 2001, atunci cand o alta expertiza seismica facuta asupra cladirii a aratat acest lucru. Iar acum lucrurile s-au inrautatit. Din cate se pare, pentru simbolul afectat de ani al Vasluiului ar fi doar doua solutii: fie va intra cat mai curand in reparatii generale, fie se mai asteapta vreo 20 – 30 de ani, pentru a fi declarat monument istoric si pus in conservare!

• Marian Mocanu