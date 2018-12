Senatorul Doina Silistru, la Conferinta interparlamentara privind viitorul alimentatiei si agriculturii de la Zagreb

In perioada 21-23 noiembrie, senatorul Doina Silistru, presedintele Comisiei pentru agricultura, industrie alimentara si dezvoltare rurala din Senatul Romaniei, si deputatul Alexandru Stanescu, presedintele Comisiei pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara si servicii specifice din Camera Deputatilor, au participat la Conferinta interparlamentara privind „Rolul parlamentelor in modelarea viitorului alimentatiei si agriculturii”, care s-a desfasurat la Zagreb, in Croatia.

In cadrul Conferintei au fost abordate patru teme: procesul de adoptare a Planurilor Nationale Strategice, innoirea generatiilor, comunitatea locala si dezvoltarea rurala si, nu in ultimul rand, cercetarea in agricultura, siguranta si calitatea alimentelor.

Presedintele comisiei senatoriale, Doina Silistru, a vorbit, in cadrul sesiunii „Cercetarea in agricultura, siguranta si calitatea alimentelor“, despre sistemul national de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol din Romania, rolul pe care acesta il are in progresul agriculturii pentru prezent si viitor, despre finantarea cercetarii stiintifice agricole, precum si despre rolul pe care oamenii politici il au in elaborarea viitoarei Politici Agricole Comune.

„In aceasta conjunctura, trebuie sa fim constienti ca cercetarea stiintifica din agricultura este chemata, la nivel mondial, european si national, sa raspunda provocarilor securitatii alimentare in contextul schimbarilor climatice, cresterii demografice, globalizarii economiei, scaderii resurselor naturale de apa si a suprafetei terenurilor agricole utilizate”, a subliniat senatorul Doina Silistru.

De asemenea, in opinia presedintelui Comisiei pentru agricultura, industrie alimentara si dezvoltare rurala din Senat „viitorul instrument al UE pentru finantarea cercetarii trebuie sa cuprinda alocari pe stat membru, separat si distinct pentru domeniul agricol, corecte si echitabile prin asigurarea noilor state membre de pachete financiare, mai consistente, care sa contribuie la reducerea decalajelor fata de statele care au investit mai mult in cercetare”.

La finalul Conferintei, a fost semnata o Declaratie comuna privind cooperarea intre Presedintele Comisiei pentru agricultura, industrie alimentara si dezvoltare rurala a Senatului Romaniei, Presedintele Comisiei pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara si servicii specifice a Camerei Deputatilor si Presedintele Comisiei pentru agricultura a Parlamentului croat (foto), prin care cei trei presedinti si-au asumat disponibilitatea de a dezvolta cooperarea si parteneriatul in cadrul dezbaterilor viitoare privind Politica Agricola Comuna a Uniunii Europene.