Semne bune pentru reabilitarea infrastructurii rutiere din judetul Vaslui

• Doua proiecte in valoare de 5,41 milioane euro, care vizeaza reabilitarea drumurilor judetene din Vaslui, vor beneficia de finantare prin Regio – Programul Operational Regional 2014-2020, Prioritatea de investitii 6.1 – Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, apel nefinalizate. Contractele de finantare au fost semnate la finalul lunii noiembrie, la sediul aDR Nord-Est din Piatra Neamt, intre Vasile asandei, Director General aDR Nord-Est, si Dumitru Buzatu, Presedintele Consiliului Judetean Vaslui, initiator al proiectelor.

Obiectivul general al proiectelor il reprezinta facilitarea accesului populatiei, bunurilor si serviciilor din judetul Vaslui pe piata regionala si nationala, in vederea stimularii dezvoltarii socio-economice durabile, ca urmare a imbunatatirii conexiunii la reteaua de drumuri nationale si la reteaua TEN-T.

Primul proiect, cu titlul „Reabilitare si modernizare drum judetean DJ244 I: Murgeni (DN 24a) – Sarateni – Malusteni – DC 67, km 4+600-9+100 (L=4,500 km), judetul Vaslui”, va fi implementat de Judetul Vaslui (in calitate de lider), in parteneriat cu Comuna Malusteni si Orasul Murgeni, pâna la data de 31.10.2020.

Grupul tinta al proiectului este format din 10.476 locuitori ai celor doua unitati administrativ-teritoriale traversate de traseul drumului judetean propus.

Valoarea totala a proiectului este de 8.686.545,58 lei, din care 8.239.368,51 lei este asistenta financiara nerambursabila asigurata de Uniunea Europeana si Guvernul României, iar suma de 447.177,07 lei va fi asigurata de Consiliul Judetean Vaslui.

Prin proiect vor fi modernizati 4,64 km din drumul judetean DJ 244 I.

Cel de-al doilea proiect, cu titlul „Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 245 E: DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245L (Costesti)”, va fi implementat de Judetul Vaslui (in calitate de lider), in parteneriat cu Comuna Deleni, pâna la data de 31.01.2022.

Grupul tinta al proiectului este format din 6567 locuitori ai celor doua unitati administrativ-teritoriale traversate de traseul drumului judetean propus (Deleni si Muntenii de Jos).

Valoarea totala a proiectului este de 16.550.275,59 lei, din care 15.991.882,95 lei este asistenta financiara nerambursabila asigurata de Uniunea Europeana si Guvernul României, iar suma de 558.392,64 lei va fi asigurata de Consiliul Judetean Vaslui.

Prin proiect vor fi modernizati 7,14 km din drumul judetean DJ 245 E.

Investitiile vor conduce la scurtarea timpului de calatorie, cresterea gradului de siguranta in trafic si scaderea costurilor de transport (economii de carburanti si scaderea uzurii vehiculelor), iar agentii economici din zona vor avea un acces mai facil la pietele locale, regionale si nationale. in plus, pentru Consiliul Judetean Vaslui, aceste proiecte reprezinta o oportunitate de reducere a costurilor de intretinere a tronsoanelor de drum judetean ce compun traseul si de crestere a resurselor alocate pentru alte investitii in modernizarea infrastructurii rutiere.