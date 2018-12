Sedinta festiva a Colegiului Prefectural

• Prefectul Eduard-Andrei Popica a tinut ca ultima sedinta a Colegiului Prefectural sa fie una festiva. In deschidere, reprezentantul Guvernului in teritoriu i-a felicitat pe sefii de servicii deconcentrate pentru colaborarea din acest an, amintind de faptul ca, in cadrul celor 12 sedinte de Colegiu Prefectural din 2018, au fost prezentate rapoarte de activitate sau informari cu privire la situatii punctuale un numar de 22 servicii publice deconcentrate.

„Prin aceste sedinte ale Colegiului Prefectural am cautat sa identificam o serie de solutii pentru prevenirea delictelor in domeniul silvic, am aprobat Planul de actiuni al judetului Vaslui pe anul 2018 pentru realizarea obiectivelor derivate din Programul de Guvernare, au fost prezentate principalele modificari si completari ale Codului Fiscal cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2018 si modificarile legislative in domeniul ocuparii fortei de munca. Multumesc, pe aceasta cale, tuturor sefilor de deconcentrate, care au raspuns la cerintele noastre si ne-au oferit toate informatiile necesare”, a spus prefectul Eduard-Andrei Popica.

Prefectul a reamintit faptul ca in acest an, a facut toate demersurile legale si a reusit reabilitarea Punctul de Trecere a Frontierei Albita, cea mai importanta poarta spre Europa de Est: „Asta s-a intamplat in doar o luna de zile, interval in care cei de la CNAIR au reusit sa reabiliteze peste sapte kilometri de drum national. Amintim aici buna colaborare intre Institutia Prefectului, Compania Nationala de Autostrazi si ANAF, prin Biroul Vamal Albita”.

Tot in acest an a fost intrunit de mai multe ori Centrul Local de Combatere a Bolilor, fiind purtate mai multe discutii cu primarii si institutiile deconcentrate, pe tema prevenirii aparitiei focarelor de pesta porcina. „La nivelul judetului Vaslui nu sunt identificate cazuri de pesta porcina africana, iar pentru acest lucru multumim directorului Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentara”, a completat prefectul.

In domeniul situatiilor de urgenta a existat o colaborare excelenta cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, sectia Drumuri Nationale Barlad, Inspectoratul de Politie al Judetului Vaslui, Inspectoratul de Jandarmi Judetean, Directia de Sanatate Publica si Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera. „Tot in acest an a existat o colaborare buna intre Institutia Prefectului, Agentia pentru Protectia Mediului, Garda de Mediu si Consiliul Judetean in gestionarea deseurilor la nivel de judet, prin deschiderea Depozitului ecologic de la Rosiesti. Multumesc pentru implicarea pe parcursul acestui an in marcarea Centenarului Marii Uniri. Evidentiem in mod special Inspectoratul Scolar Judetean, care, pe parcursul anului, a organizat peste o mie de manifestari cultural-artistice. Felicitam institutiile implicate in organizarea Referendumului pentru Familie din zilele de 6 si 7 octombrie, neavand nici un incident major la nivel de judet, procesul de votare desfasurandu-se in bune conditii. Merita aprecierile noastre si structurile implicate in organizarea Paradei militare de Ziua Nationala a Romaniei”, a mai spus Eduard-Andrei Popica.

La final, prefectul judetului Vaslui a multumit structurilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne, Consiliului Judetean, parlamentarilor si serviciilor publice deconcentrate pentru buna colaborare pe care am avut-o de-a lungul anului. De asemenea, prefectul le-a multumit si reprezentantilor presei pentru modul in care au fost alaturi de Institutia Prefectului, urandu-le la final de an multa sanatate si incredere intr-un viitor mai bun.

In partea a doua a Colegiului Prefectural, sefii de deconcentrate au asistat la un spectacol de colinde, oferit de Ansamblul „Izvorasul”, Grupul de folk al Scolii „Mihail Sadoveanu” Vaslui si Grupul „Sf. Mc. Chiriachi” al Episcopiei Husilor.