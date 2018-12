Sectia ORL a Spitalului „Elena Beldiman” sta pe un butoi cu pulbere

• Indignati de mutarea „pe fuga” din noul corp de spital in cel vechi, dar si de lipsa de transparenta a conducerii, personalul compartimentului ORL din cadrul spitalului barladean s-a plans primarului Dumitru Boros. Prin intermediul unei petitii semnate de trei medici, sapte asistente medicale si patru infirmiere, angajatii i-au adus la cunostinta edilului problemele create odata cu relocarea compartimentului ORL, printre acestea numarandu-se grupuri sanitare comune pentru femei, barbati si copii, dar si folosirea aceluiasi circuit pentru distribuirea meselor pentru pacienti si pentru transportarea mesei de tratamente si pansamente a chirurgiei septice.

Ultima data cand salariatii Spitalului Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad au protestat s-a intamplat pe 7 mai 2018 (foto), cand, la nivel national, a fost organizata o greva de avertisment de doua ore. Principala nemultumire a fost plafonarea sporurilor la nivelul de 30% pe ordonator principal de credite, fapt ce a condus la pierderi salariale cuprinse intre 6-700 lei si 2.500 de lei pe luna. Acum insa, personalul compartimentului ORL sta iar pe un butoi de pulbere, de aceasta data din cu totul alte motive. Nu mai putin de 14 din cei 19 salariati care lucreaza aici au semnat o petitie adresata primarului Dumitru Boros, prin care ii aduc la cunostinta mai multe neajunsuri cauzate de mutarea compartimentului ORL din spitalul nou in corpul principal de cladire, la sectia Chirurgie Generala.

„Prin prezenta, dorim sa va facem cunoscuta o problema legata de modul de organizare a spitalului din Barlad, mai exact de noua locatie a compartimentului ORL, care a generat nemultumiri in randul personalului cat si a pacientilor, pe fondul unor decizii bruste si nejustificate, dorind sa se ia masuri in vederea desfasurarii corespunzatoare a activitatii sanitare. In primul rand, trebuie spus despre mutarea in mare graba, intempestiv am putea spune, cu o totala lipsa de transparenta din partea conducerii, fara a sta la discutii prealabile cu salariatii compartimentului (nici macar cu medicii) pentru a lua o decizie convenabila de ambele parti. Nici la ora actuala, conducerea nu poate preciza motivul pentru care a facut aceasta mutare. Dupa cum am spus, mutarea s-a facut in mare graba, fara o minima igienizare in prealabil, ca sa nu zicem o curatenie mai riguroasa, avand in vedere ca, anterior, fusesera saloanele chirurgiei septice, ORL-ul nefiind chirurgie septica (s-au facut doar curatenie si dezinsectie terminala). Masa pacientilor este distribuita la salon, folosindu-se acelasi circuit (hol) pe care se deplaseaza uneori si masa de tratamente si pansamente a chirurgiei septice, aflata in aceeasi locatie. Vesela murdara se spala la etajul III. Baia bolnavilor, compusa din doua incaperi cu vase de toaleta si doua cabine de dus, este comuna celor doua sectii (femei, barbati, copii). Unii dintre pacientii de la chirurgie care folosesc cadru pentru deplasare nu pot inchide usa tocmai datorita acestui cadru, motiv pentru care nu exista intimitate de ambele parti”, este inceputul petitiei salariatilor de la ORL.

Si nemultumirile continua…

„Datorita faptului ca nu exista salon tampon, nu se poate face corespunzator dezinfectia clinica a saloanelor sau dezinsectia care s-ar impune. Sala de tratamente cuprinde, printre altele, si calculatoarele celor doua sectii, spatiul fiind foarte mic, impropriu destinatiei sale (sala de tratament si consultatii). De asemenea, mentionam ca nici acum, la aproape doua luni de la mutare, in fosta locatie a compartimentului ORL nu functioneaza (poate pe hartie?) alta sectie, spatiul respectiv fiind liber, motiv ce ne pune multe semne de intrebare vis-a-vis de comportamentul conducerii si modul atat de grabit in care s-a procedat. Oare ar fi fost ceva ilegal daca am fi ramas in continuare in vechea locatie, iar aici s-ar fi pregatit corespunzator, corect, oficial, colegial, omeneste, asemanator unor alte compartimente chirurgicale vecine, spatiul destinat compartimentului nostru? Aceasta situatie de fapt a condus treptat la amplificarea starii de nemultumire si insatisfactie fata de locul de munca al personalului. In actuala locatie (temporara sau nu) nu exista circuite functionale corespunzatoare, nu exista salon pentru copii (cu toate ca in patologia ORL exista multiple afectiuni la acest nivel), boxa de curatenie este comuna cu sectorul septic al sectiei Chirurgie, lipsa grupului sanitar pentru personalul medical, lipsa camerei de decontaminare a instrumentarului medical, ca sa nu mai vorbim si de ergonomia actului medical, total necorespunzatoare. In speranta ca veti intelege nemultumirile noastre si, totodata, dand dovada de o buna intelegere, va rugam sa analizati si sa gasiti o rezolvare echitabila pentru ambele parti”, se mai scrie in petitie.

Conducerea spitalului se justifica

Am solicitat un punct de vedere al conducerii spitalului in legatura cu nemultumirile personalului ORL. Potrivit managerei Dana Bors, mutarea compartimentului a fost aprobata de consilierii locali inca din 2017. „Analizand indicatorii de performanta ai compartimentelor ORL si Oftalmologie, precum si la recomandarea Ministerului Sanatatii, s-a efectuat reorganizarea compartimentelor prin includerea acestora in sectia de Chirugie Generala. Astfel, se incearca solutionarea deficitului de personal si uniformizarea gradului de acoperire al sectiilor cu pacienti. Mutarea compartimentelor ORL si Oftalmologie pe acelasi tronson cu sectia de Terapie Intensiva si Blocul Operator este necesara avand in vedere specificul compartimentelor, si anume chirugicale. In ceea ce priveste mutarea intempestiva, precizam ca aceasta a fost hotarata, discutata si aprobata in sedinta Consiliului Local inca din 2017. Cat despre circuitul functional, precizam faptul ca Spitalul Municipal dateaza din anii 1970, iar legislatia ce trebuie aplicata a fost modificata de nenumarate ori, motiv pentru care se incearca gasirea unor solutii in vederea desfasurarii corecte a actului medical. La nivelul tronsonului unde se afla actualmente compartimentul ORL si Oftalmologie s-au efectuat operatiuni de dezinsectie a tuturor spatiilor cu produse avizate de Ministerul Sanatatii. In fosta locatie a compartimentelor sunt necesare reparatii importante, lucrarile fiind in desfasurare. In acest moment, spitalul trece printr-o perioada de tranzitie in vederea alinierii la recomandarile DSP si ale Ministerului Sanatatii, perioada de tranzitie ce va trezi in mod sigur nemultumiri din partea personalului, conducerea spitalului regreta nemultumirea salariatilor, insa toate modificarile de structura, temporare sau nu, sunt realizate in vederea imbunatatirii performantelor spitalului”, ne-a declarat managerul Dana Bors.

• Adriana Susnea