Se cauta director medical pentru Spitalul din Husi!

Peste o luna, Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian” Husi va organiza concurs pentru desemnarea unui nou director medical. Anuntul referitor la organizarea concursului a fost publicat, pe 29 noiembrie, pe portalul http://posturi.gov.ro , unde sunt publicate posturile vacante din administratia publica din Romania. Eventualii doritori trebuie sa stie ca se pot inscrie numai daca au domiciliul stabil in Romania, nu au varsta de pensionare, conform prevederilor legale in vigoare, si nu au fost condamnati definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea. De asemenea, nu trebuie sa fi desfasurat activitate de politie politica.

In ceea ce priveste conditiile specifice, candidatii trebuie sa fie absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul medicina, specializarea medicina; sa fie confirmati cel putin medic specialist si sa aiba cel putin cinci ani vechime in specialitatea respectiva.

Cei interesati de functia de conducere isi pot depune dosarele la secretarul comisiei de concurs – Biroul RUNOS – Camelia Gavrilescu, intre orele 9.00-15.00, pana cel tarziu pe 14 decembrie, ora 15.00. Cine doreste mai multe informatii, le poate obtine sunand la numarul de telefon 0235/481.081, interior 104. Concursul se va desfasura la sediul administrativ al spitalului din Husi, str. 1 Decembrie nr. 40, pe data de 7 ianuarie 2019, ora 9.00 (proba scrisa) si pe 8 ianuarie 2019 (sustinerea proiectului/lucrarii de specialitate si interviul), ora 9.00.

De mentionat ca, in prezent, potrivit paginii de internet a unitatii, fotoliul de director medical al Spitalului Municipal „Dimitrie Castroian” Husi este ocupat cu interimat de medicul Serghei Osipov.

• Adriana Susnea