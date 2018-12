Sarbatori linistite in comunele vasluiene, cu mai multi criminali in inchisoare

• Locuitorii din mai multe comune vasluiene pot trai mai linistiti, dupa ce indivizi periculosi si-au primit, zilele trecute, condamnarile definitive, urmand sa petreaca ani grei in inchisoare. Mitrita Poenaru, care, in aprilie 2017, a omorat un consatean in fata copiilor si nepotilor acestuia, si-a primit condamnarea definitiva: 20 de ani de inchisoare. La fel, Galben Mihaita, un betiv periculos din Pogana, va pretrece 12 ani dupa gratii, pedeapsa primita pentru ca si-a ucis concubina. Nici clanul Stavar, din Gara Banca, nu au avut parte de clementa judecatorilor Curtii de Apel Iasi, care au mentinut pedepsele acordate de Tribunalul Vaslui, in total 33 de ani de inchisoare pentru tentativa de omor, fapta facuta in urma cu patru ani si jumatate. Chiar inainte de Craciun, batausii au fost condusi in penitenciar pentru executarea sentintei.

Intr-o zi din aprilie 2017, Mitrita Poenaru, zis Salica, un individ din comuna Ciocani, a fost interpelat de un vecin, Tonita Baclea, in varsta de 47 de ani, care i-a reprosat ca-si paste animalele pe terenul sau. Nervos, Salica a intrat in curtea vecinului, unde, netinand cont ca de fata sunt cei trei copii si doi nepoti ai familiei, cu totii minori, si-a atacat victima cu o furca, pe care i-a infipt-o de mai multe ori in cap si in alte parti ale corpului, pana ce unealta s-a rupt. Una din fetele victimei a lesinat cand si-a vazut tatal plin de sange, in timp ce agresorul continua sa il loveasca cu furca. Victima a decedat dupa doua zile, in ciuda eforturilor medicilor neurologi ieseni, care l-au operat in mai multe randuri, in speranta ca-i vor salva totusi viata. In timp ce era judecat, la inceputul acestui an, criminalul a avut tupeul sa ceara reabilitare judecatoreasca pentru alte condamnari anterioare, primite pentru fapte savarsite tot cu violenta, dar si schimbarea incadrarii juridice a faptelor pentru care era acum judecat, in speranta ca va primi o pedeapsa mai usoara. Cererile au fost respinse, iar in luna mai, Tribunalul Vaslui a pronuntat sentinta in acest dosar: 20 de ani de inchisoare pentru comiterea infractiunii de omor calificat, pedeapsa care, zilele trecute, a ramas definitiva, prin decizia judecatorilor Curtii de Apel Iasi. Mai mult, judecatorii ieseni au majorat semnificativ daunele morale si cele materiale pe care Mitrita Poenaru va trebui sa plateasca sotiei, celor trei copii ai victimei si nepotilor martori la crima. Pentru a-si mai usura din pedeapsa, criminalul promisese sa acorde despagubiri totale in suma de 310.000 lei – daune morale si 40.000 lei – daune materiale, iar acum magistratii l-au obligat sa se tina de promisiune.

Criminalul din Pogana, condamnat definitiv

Apropierea Craciunului nu i-a purtat noroc lui Mihaita Galben, un individ din Pogana care, in luna martie, si-a omorat concubina, aplicandu-i mai multe lovituri in cap. Speranta sa ca judecatorii Curtii de Apel Iasi ar putea fi mai milosi in aceasta perioada nu s-a indeplinit, magistratii mentinand pedeapsa cu inchisoarea acordata de judecatorii Tribunalului Vaslui. Individul era cunoscut in comunitate ca fiind un scandalagiu notoriu care, mai ales cand consuma alcool, lucru care se intampla des, si devenea agresiv. Fiind si gelos din fire, barbatul isi teroriza concubina si fiul, pana ce femeia, speriata, a decis sa doarma intr-o camera separata, avand grija sa blocheze usa in fiecare noapte. Scandalurile au continuat, culminand la inceputul lunii martie, cand s-a produs tragedia. Baiatul i-a povestit bunicii ca fusese batut si alungat de acasa de tatal sau, care i-a furat si banutii castigati muncind in ziua respectiva la niste vecini. Femeia i-a anuntat pe politistii din sat, care s-au deplasat la locuinta barbatului pentru a face verificari. Acasa era doar concubina, care a spus ca nu este nimic adevarat, in consecinta, politistii au amendat-o pe soacra femeii, mama lui Mihaita Galben. Cand a aflat, barbatul s-a infuriat, a pus mana pe un topor, a spart usa camerei in care se refugiase femeia si i-a aplicat mai multe lovituri in cap, pana a vazut ca victima nu mai sufla. Individul a plecat apoi linistit spre carciuma, pe drum spunandu-i unui vecin sa cheme Politia, pentru ca „s-a racorit, facand moarte de om”. Pentru faptele sale, Galben Mihaita a fost condamnat la 12 ani de inchisoare si obligat sa plateasca familiei victimei daune morale in suma de 10.000 de euro, sentinta care, zilele trecute, a fost declarata ca definitiva.

Dupa 4 ani, clanul Stavar a ajuns la inchisoare

Dupa ce au tras de timp cat au putut, pentru a se bucura cat mai mult timp de libertate, avand condamnari inca nesolutionate definitiv, in sfarsit, chiar inainte de Craciun, tatal si cei trei baieti batausi din Gura Banca au ajuns acolo unde le este locul, in penitenciar. Faptele pentru care cei patru au fost condamnati la 33 de ani de sedere dupa gratii s-au intamplat intr-o zi de Paste din anul 2014, si doar pentru ca batranul, Costica Stavar, a vrut sa razbune o “corectie” primita de baietii sai de la alti consateni. Totul a pornit in barul din sat, unde unul dintre baieti a provocat scandal iar ceilalti doi i-au sarit in ajutor in bataia iscata cu alti consumatori, cu totii iesind putin cam “sifonati” din incaierare. Ajunsi acasa plini de sange, i-au povestit tatalui lor cele intamplate, iar barbatul in varsta de 62 de ani a decis sa razbune umilinta copiilor. Inarmati cu pari si securi, cei patru au mers inapoi la carciuma, si, pentru ca adversarii plecasera acasa, i-au urmarit, tabarand peste ei in locuinta lor, in timp ce oamenii stateau la masa. In incaierare, unul dintre meseni a fost lovit cu un par in ochi, un altul a primit, din partea lui Ionut Stavar, o secure in moalele capului, bataia potolindu-se doar in momentul in care s-au auzit sirenele masinilor de politie chemate la locul incidentului. Agresorii au incercat sa dispara, in urma lor ramanand doua victime cazute inconstiente la pamant si aflate in stare foarte grava, motiv pentru care cei patru Stavar au fost acuzati de tentativa de omor. Clanul a petrecut ceva timp in arest preventiv, insa, procesul lungindu-se, au fost eliberati sub control judiciar. In august 2017, dupa mai bine de doi ani de procese, Tribunalul Vaslui a pronuntat o prima sentinta in acest dosar, cei trei baieti fiind condamnati la cate 8 ani de inchisoare, iar «tartorul», Costica Stavar, la 9 ani de inchisoare, cu executare. In ciuda condamnarilor, cei patru au mai ramas in continuare in libertate pe perioada in care s-a judecat contestatia la sentinta primita, acesta fiind si motivul pentru care au tergiversat cat au putut de mult procesul de pe rolul Curtii de Apel Iasi. Invocand tot felul de motive, de la cereri de reaudieri ale martorilor si pana la dese schimbari de avocati, au reusit sa amane cu inca aproape un an si jumatate deznodamantul procesului, insa norocul batausilor s-a terminat chiar inaintea Craciunului. Chiar daca le-a fost admis apelul declarat impotriva sentintei initiale, cei patru nu au obtinut insa si o reducere a pedepselor cu inchisoarea, ci doar a daunelor materiale pe care fusesera sa le achite victimelor lor. In consecinta, zilele trecute, politistii barladeni au pus in aplicare mandatele de executare a sentintelor si au condus familia Stavar acolo unde ar fi trebuit sa ajunga de la bun inceput: in inchisoare.

• Marian Mocanu