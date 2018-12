S-a semnat ordinul de incepere a proiectarii soselei ocolitoare a Barladului!

• Dupa ani si ani de sperante si asteptari, iata ca minunea s-a produs! In sfarsit, ieri, in cadrul primei intalniri dintre reprezentantii asocierii care va proiecta si executa „Varianta de Ocolire a municipiului Barlad”, cei ai CNAIR si primarul Barladului, s-a discutat despre investitia in valoare de 28 milioane de euro. Totodata, s-a dat ordinul de incepere a proiectului mult asteptat de toti barladenii.

Asa cum s-a anuntat inca de saptamana trecuta, ieri, 5 decembrie, sala de sedinte a Primariei Barlad a gazduit Sedinta de Inceput pentru Activitatea de Proiectare a investitiei „Proiectare si Executie Varianta de Ocolire a municipiului Barlad”. La intrunire au participat, din partea beneficiarului proiectului, primarul Dumitru Boros impreuna cu specialisti din cadrul institutiei, iar din partea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) – Camelia Bejan, director executiv, si Ovidiu Laicu, directorul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi. Evident, de la discutii nu puteau lipsi nici reprezentantii asocierii SC Tehnic Asist SRL – SC Tass Infra Logistic SRL, in calitate de antreprenor.

Desi intrunirea s-a desfasurat cu usile inchise, nefiind permis accesul jurnalistilor decat pentru fotografii, la inceputul sedintei, nu a fost greu de aflat ce aspecte in legatura cu mult asteptata investitie au fost abordate in cele cateva ore cat a durat intalnirea. Fiind vorba despre prima astfel de intrunire intre beneficiar si antreprenor, evident ca discutiile au fost mai mult tehnice. Concret, au fost atinse aspecte precum necesitatea unor studii geotehnice si exproprierile terenurilor pe care le va traversa viitoarea sosea ocolitoare, dar si faptul ca, pana la finele anului, e nevoie de o intalnire si cu primarii comunelor Grivita si Zorleni, ce vor fi tranzitate de sosea. Totodata, a fost dat ordinul de incepere a proiectarii, care, potrivit contractului semnat pe 23 octombrie, la sediul Consiliului Judetean Vaslui, are o durata de opt luni. In aceasta perioada sunt incluse atat elaborarea si finalizarea documentatiei pentru obtinerea Hotararii de Guvern privind exproprierile, cat si proiectul pentru autorizatia de construire.

„Practic, aceasta a fost prima intalnire dintre beneficiarul investitiei si constructorii care au castigat licitatia. CNAIR si DRDP Iasi au dat ordinul de incepere a proiectarii, perioada pentru care sunt alocate opt luni din cele 30 de luni. Am discutat si despre exproprieri, insa e prea devreme pentru a fi facuta publica lista proprietarilor de terenuri, intrucat inca nu au fost finalizate exproprierile. De asemenea, deoarece soseaua va trece pe langa raul Barladului si chiar il va traversa (proiectul prevede construire a patru poduri, n.r.), s-a discutat si despre faptul ca se impune realizarea unor studii geotehnice, pentru a se stabili clar daca panza freatica se afla foarte aproape de suprafata si va fi nevoie de stabilizarea terenului inainte de demararea lucrarilor. Nu in ultimul rand, tot acum am hotarat ca, pana la finele anului, sa avem o intalnire si cu primarii comunelor Grivita si Zorleni, pentru a pune la punct toate detaliile legate de exproprieri”, ne-a precizat Ovidiu Laicu, directorul DRDP Iasi, la iesirea din sala de sedinte.

Reamintim ca, pe 9 august, a fost finalizata procedura de licitatie, oficialii CNAIR declarand castigatoare asocierea SC Tehnic Asist SRL – SC Tass Infra Logistic SRL, cu un pret oferit de 132.050.652,68 lei fara TVA (28 milioane de euro). Adica soseaua va avea un cost de 2,49 milioane de euro fara TVA pentru fiecare kilometru executat. Contractul a fost semnat pe 23 octombrie, la sediul Consiliului Judetean Vaslui, iar obiectul contractului il reprezinta proiectarea si executia lucrarilor pentru constructia „Variantei de Ocolire a municipiului Barlad”, care este formata dintr-un segment distinct si anume Varianta de Est, ce se desfasoara intre DN 24, la intrarea in Barlad, si DN 24, la iesirea din Barlad spre Vaslui. Va avea o lungime totala de 11,281 kilometri, o latime platforma de 10 metri, patru poduri, trei pasaje, doua intersectii la nivel si doua parcari. Prin executia acestui contract se va realiza decongestionarea traficului de pe raza Barladului, prin redirectionarea traficului greu in afara orasului.

Durata de realizare a investitiei (proiectare si executie) este de 30 de luni de la data inceperii activitatii de proiectare / data de incepere a lucrarilor. Din total, opt luni sunt alocate pentru proiectare, aici fiind incluse atat elaborarea si finalizarea documentatiei pentru obtinerea Hotararii de Guvern privind exproprierile, cat si proiectul pentru autorizatia de construire, iar restul de 22 de luni pentru executia investitiei. Antreprenorul a ofertat o perioada de garantie a lucrarilor de sapte ani.

• Adriana Susnea