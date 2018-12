RMN de ultima generatie la Barlad!

• Cel tarziu in martie, la Barlad va fi adus unul dintre cele mai performante echipamente RMN din zona Moldovei, astfel ca pacientii din oras si comunele limitrofe nu vor mai trebui sa fie transportati la Vaslui sau la Iasi pentru a beneficia de examinarea Imagistica prin Rezonanta Magnetica (RMN). Pe langa faptul ca efectueaza investigatii non-invazive si de o claritate mult mai buna, noua achizitie aduce doua noutati absolute in judetul Vaslui: inlocuieste cu succes dureroasele mamografii realizate pentru depistarea cancerului de san si poate face investigatii inclusiv la inima. Investitia se ridica la peste un milion de euro, iar, cel mai probabil din aprilie 2019, cand va fi incheiat contractul cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Vaslui, pacientii cu bilete de trimitere de la medicii specialisti vor beneficia de investigatii gratuite.

Pe data de 21 decembrie, la Barlad, a fost semnat contractul de achizitie a unui echipament RMN de ultima generatie de catre reprezentantii Centrului Medical ProLife, ce apartine de firma Axa Design SRL Barlad, si cei ai furnizorului, respectiv GE Healthcare. Este vorba despre un echipament Signa Explorer, ce se va numara printre cele mai performante din Moldova. De fapt, pe langa faptul ca efectueaza investigatii non-invazive si de o claritate mult mai buna, noua achizitie aduce doua noutati absolute in judetul Vaslui. In primul rand, poate inlocui cu succes dureroasele mamografii clasice realizate pentru depistarea cancerului de san, iar in al doilea rand, poate face investigatii inclusiv la inima. Pentru a aduce la cunostinta publicului noua si importanta investitie, in valoare de peste un milion de euro, din care numai RMN-ul costa peste 700.000 de euro, omul de afaceri Dan Dobrovolschi a organizat o conferinta de presa. Acesta a precizat ca echipamentul medical urmeaza sa fie achizitionat de la furnizorul american General Electric in cadrul unui contract prin fonduri europene.

„In primul rand, salut spiritul antreprenorial al domnului Dobrovolschi, care a stiut sa utilizeze instrumente precum fondurile europene, pentru a investi in tehnologie de ultima generatie. GE Healthcare face parte din grupul General Electric, care e prezent de peste 30 de ani in Romania, in toate domeniile, inclusiv in aviatie. In prezent, la Bucuresti se produc cele mai complexe componente dintr-un motor de avion. La nivel global, GE Healthcare are peste 54.000 de angajati, dintre care, in Europa, sunt peste 15.000. Acest echipament va fi primul echipament de tip RMN din Barlad si sunt convinsa ca va contribui la cresterea nivelului de sanatate al cetatenilor din oras. Echipamentul RMN e esential in diagnosticul oncologic si neurologic, in patologii cardiologice si de ortopedie, iar viziunea GE Healthcare este de a asista medicii in a evolua spre o medicina de precizie. Prin intermediul acestui echipament, care se numeste Signa Explorer, medicii din Barlad vor putea pune un diagnostic mai precis, vor putea sa asiste la planificarea terapiilor si la planificarea interventiilor chirurgicale intr-un mod neinvaziv”, a precizat Alexandra Munteanu, managerul pe Romania si Republica Moldova al GE Healthcare.

In continuare, Bogdan Dinciu, account manager pe Romania, a prezentat principalele caracteristici ale echipamentului medical. Astfel, aparatul Signa Explorer va functiona in Centrul ProLife din Barlad, iar examinarile de tip rezonanta magnetica vor oferi o imagine functionala asupra organelor examinate, spre deosebire de echipamentele cu raze X, ce ofera o imagine morfologica.

„Este un echipament de ultima generatie de 1,5 Tesla si 60 de centimetri si are un camp de vizualizare de 50 de centimetri, adica cel mai mare pentru acest tip de RMN. Vine dotat cu toate optiunile necesare tuturor patologiilor, incepand de la ortopedie (mana, incheieturi, umar, genunchi etc.), abdomen, pana la examinari complexe precum cele cardiologice sau neurologice. De asemenea, e dotat cu optiuni pentru examinari complexe precum angiografie, spectroscopie, difuzie etc.”, a explicat Bogdan Dinciu, care a precizat ca echipa GE Healthcare se va ocupa nu numai de instalarea aparatului si instruirea personalului la fata locului, ci si de asistenta on-line non-stop pe perioada garantiei de trei ani.

„Pentru a veni in sprijinul pacientilor din Barlad si imprejurimi, vom depune toate eforturile pentru a incheia, in aprilie 2019, contract de servicii medicale cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Vaslui. Astfel, pacientii vor beneficia in mod gratuit de investigatii medicale de inalta performanta si speram ca si medicii sa fie alaturi de noi si sa trimita cat mai multi pacienti cu bilete de trimitere prin Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Vaslui”, a precizat Mihaela Nechita, managerul de proiect.

Dan Dobrovolschi a mentionat ca termenul de livrare al echipamentului este de 70 de zile de la data semnarii contractului (adica 21 decembrie), astfel ca, cel mai probabil in luna martie 2019, RMN-ul va ajunge la Barlad, va fi receptionat si pus in functiune.

• Adriana Susnea