Primele doua locuri de joaca din Bârlad reabilitate

• Saptamâna trecuta, au fost finalizate lucrarile de reabilitare la doua dintre cele 47 locuri de joaca amenajate in asociatiile de proprietari din Bârlad. Este vorba despre cel din asociatia de proprietari nr. 7 (in zona Stadion) si cel din asociatia de proprietari nr. 22 (vis-a-vis de sediul Politiei Locale), in cazul carora au fost inlocuite echipamentele defecte si gardurile ce le imprejmuiesc.

Acum, tot ce mai trebuie facut inainte sa fie redeschise este ca suprafata de pamânt ori de pietris pe care, in prezent, se joaca prichindeii sa fie acoperita cu un pavaj din cauciuc special pentru parcurile de copii, asa cum gasim in tarile civilizate. Potrivit reprezentantilor primariei, cele doua parcuri de joaca au fost alese primele pentru a fi supuse reabilitarii intrucât sunt cele mai deteriorate din oras.

„Parcurile sunt reabilitate si modernizate in totalitate, in niciun caz desfiintate, asa cum unele persoane au lansat zvonuri in spatiul public. Lucrarile de la cele doua locuri de joaca sunt aproape terminate, dupa ce au fost contractate prin Sistemul Electronic de achizitii Publice. acestea prevad inlocuirea echipamentelor existente cu unele noi, refacerea imprejmuirilor si montajul de covoare din cauciuc pe toata suprafata de joaca. in plus, parcurile vor fi dotate cu echipamente speciale destinate persoanelor cu dizabilitati, dar si cu echipamente de fitness pentru adulti, astfel incât amplasamentele de recreere sa se adreseze tuturor categoriilor de vârsta. Reamenajarea si modernizarea celor doua locuri de joaca este o investitie in valoare de 106.814,40 lei cu TVa, iar lucrarile sunt realizate de SC Dupex SRL Sebes, judetul alba”, au precizat oficialii primariei.

Banii necesari realizarii respectivelor lucrari au fost alocati de consilierii locali pe data de 31 octombrie. atunci, alesii au votat o noua rectificare bugetara, o parte din sumele de bani alocate de la bugetul local referindu-se tocmai la aceste reabilitari: 47.000 lei – doua complexuri de joaca, cu montaj si transport; 17.000 lei – un complex de joaca, cu montaj si transport (de dimensiuni mai mici); 5.600 lei – doua complexuri de joaca – hinta metal cu doua scaune, cu montaj si transport; 9.600 lei – doua complexuri de joaca – carusel cu platforma, cu montaj si transport; 11.800 lei – doua complexuri de joaca – aparat fitness exterior, cu montaj si transport; 8.000 lei – un complex de joaca – leagan cuib, cu montaj si transport; 28.000 lei – pentru 138 metri liniari de gard din PVC cu inaltimea de 1,2 metri, cu montaj si transport; 118.881 lei – pentru 540 metri patrati de pavaj de cauciuc cu dimensiunile 250x250x45 mm, cu montaj si transport.

Urmeaza ca, din anul 2019, sa fie alocati bani si pentru reabilitarea celorlalte 45 de locuri de joaca din Bârlad.

