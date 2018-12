Premiera de Centenarul Marii Uniri: defilare fastuoasa in centrul Barladului!

Sambata, 1 Decembrie, de Ziua Nationala a Romaniei, pentru ca s-a implinit un secol de la Marea Unire, autoritatile locale barladene au pregatit un program mult mai variat decat in anii precedenti. Manifestarile au debutat la ora 10.00, cand reprezentanti ai Primariei si Consiliului Local impreuna cu zeci de barladeni au mers in statia CFR Barlad pentru a intampina „Trenul Unirii”, garnitura speciala cu locomotiva tricolora care a circulat pe ruta Bucuresti – Iasi pentru a marca Ziua Nationala. Trenul a intarziat mai bine de jumatate de ora, dar, in timp ce a asteptat, multimea „a incins” hora pentru a se dezmorti.

Manifestarile au continuat la ora 13.30, cand atentia s-a mutat in Piata Civica pentru traditionalul ceremonial militar-religios cu depunere de coroane pentru Eroii Unirii. Dupa interminabila slujba religioasa oficiata de protopopul Vasile Laiu, alocutiunile rostite de oficialitatile judetene si primarul Dumitru Boros si traditionala depunere de coroane la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, in sfarsit, a sosit si momentul mult asteptat de sutele de barladeni care „flancau” artera principala a orasului pe o lungime de sute de metri. Adica parada militara cu plutoane si tehnica de specialitate, desfasurata pe traseul Bulevardul Republicii – Parcul Teatrului „Victor Ion Popa” – Biblioteca Municipala „Stroe S. Belloescu”. Pentru prima data in istoria Barladului, multimea stransa a putut admira si aplauda nu doar detasamente de militari, ci si numeroase echipamente de tehnica militara din dotarea Garnizoanei Barlad, dar si echipamente din dotarea Detasamentului de Pompieri Barlad, Inspectoratului Judetean de Jandarmi Vaslui – Detasamentul Barlad, Politiei Locale, Serviciului de Ambulanta Judetean Vaslui – Substatia Barlad si a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Barlad. De la defilare nu au lipsit nici cateva zeci de cadre militare in rezerva si in retragere, cea care a inchis fiind Fanfara „Barladeanca”.

Marcarea Centenarului Marii Uniri s-a incheiat la ora 16.30, cu deschiderea oficiala a patinoarului artificial amenajat in Piata „Victoriei” (pe platoul de langa Hotel „Moldova”) si inaugurarea iluminatului festiv pentru sarbatorile de iarna.

