Practicantii baschet din Barlad, invitati la o noua actiune umanitara

Pentru al saselea an consecutiv, CS Sonicks Junior Barlad si-a propus sa imbine sportul cu spiritul caritabil in cadrul evenimentului „Craciun cu baschet”. Dincolo de invitatia la sport lansata copiilor si parintilor cu scopul de a populariza baschetul in oras, proiectul doreste sa le aduca un zambet pe buze copiilor defavorizati din oras. Asa se face ca, pentru inceput, duminica, 16 decembrie, incepand cu ora 15.00, copiii din oras sunt invitati in sala de sport a Liceului Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” Barlad pentru a asista la un meci demonstrativ. Ca si la editiile precedente, participantii nu vor plati o taxa pentru a intra. In schimb, vor aduce cate o jucarie, fructe sau dulciuri, pe care, ulterior, organizatorul campaniei „Craciun cu baschet”, profesorul Vlad Sirbu, le va darui copiilor necajiti din oras, pentru a simti ca si la ei vine Mos Craciun.

„Cu ocazia sarbatorilor de iarna, clubul nostru va organiza un meci demonstrativ ce va avea si caracter caritabil, organizatorii incercand sa faca o mica bucurie tuturor persoanelor din oras. Asadar, va asteptam duminica, 16 decembrie, la sala de sport a Liceului Tehnologic «Alexandru Ioan Cuza» Barlad, nu doar pentru a-i sustine pe «Tigrii» de la Sonicks, ci si sa fiti Mos Craciun pentru o zi. In limita posibilitatilor, va invitam sa aduceti dulciuri, fructe, jucarii copiiilor care nu au. Pachetele vor fi preluate de catre membrii clubului nostru la intrarea in sala si vor fi duse intr-un loc special amenajat. Accesul publicului in sala se va face incepand cu ora 15.00”, ne-a declarat profesorul Vlad Sirbu organizatorul evenimentului.

De mentionat ca, in urma editiei din 2017 a evenimentului „Craciun cu baschet”, toate pachetele stranse de la copiii care au participat au fost oferite micutilor bolnavi internati la Pavilionul de Pediatrie din cadrul Spitalului de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad. Pe langa componenta umanitara a actiunii, partea de sport a cuprins trei concursuri interactive cu premii, ce au marcat incheierea anului competitional. Primul a fost o stafeta la care au luat parte echipe formate din cate o fetita si un baiat. A urmat un concurs de manuire a mingii de baschet, la care au luat parte cam toti copiii prezenti, ce a presupus depasirea unor probe cu obstacole si, in final, aruncarea la cos. Iar la al treilea concurs, participantii au format un sir indian si au aruncat la cos, pana cand a mai ramas unul singur ce a nimerit si a castigat „Cosul de aur”. Iar la final s-a jucat un meci demonstrativ.

• Adriana Susnea