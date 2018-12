Politistii si militarii pot folosi banii de chirie pentru plata ratei la casa

„Rolul personalului care activeaza in domeniul sigurantei publice si securitatii nationale este unul de importanta incontestabila pentru mentinerea ordinii si respectarea drepturilor si libertatilor civile, iar institutiile statului cu rol legislativ au obligatia sa gaseasca echilibrul corect in ceea ce priveste responsabilitatile si beneficiile acestor angajati”, spune deputatul ALDE de Vaslui Daniel Olteanu, care a salutat decizia de a acorda politistilor si cadrelor militare dreptul de a folosi compensatia lunara oferita acum pentru chirie si la plata ratei sau a unei fractiuni din rata aferenta creditului contractat pentru locuinta. „Masura, intrata in vigoare odata cu promulgarea legii pentru modificarea si completarea unor acte normative privind statutul Politistului si statutul cadrelor militare, reprezinta o modalitate de recompensare a eforturilor pe care le fac cei aflati in permanenta in slujba statului si a cetatenilor. Astfel, politistii si cadrele militare care indeplinesc conditiile de acordare a compensatiei lunare pentru chirie si care contracteaza un credit imobiliar sau ipotecar destinat achizitionarii unei locuinte vor beneficia de o compensatie lunara pentru chirie ori pentru plata ratei la imobil, pe o perioada ce nu poate depasi durata de derulare a creditului respectiv. Compensatia este calculata in raport cu salariul de baza corespunzator lunii pentru care se cuvine acest drept sau in raport cu solda lunara bruta, si nu poate depasi rata lunara platita pentru creditul imobiliar contractat. Consider ca astfel de masuri sunt binevenite, cu atat mai mult cu cat bugetul de stat nu este afectat in niciun fel, in conditiile in care oricum erau alocate fonduri destinate acoperirii cheltuielilor cu chiria in cazul politistilor si cadrelor militare”, a subliniat Daniel Olteanu.