Politistii de frontiera prind si braconieri!

• Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Berezeni efectueaza cercetari cu privire la un barbat, depistat in zona de responsabilitate, care a iesit la vanatoare fara sa respecte normele prevazute de legislatia in vigoare.

Pe 27 noiembrie, in jurul orelor 20.00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Berezeni, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au observat cu ajutorul aparaturii de vedere pe timp de noapte, pe raza localitatii Bumbata, comuna Vetrisoaia, un autovehicul care se deplasa cu viteza redusa, dinspre statia ITA Sipot Bumbata catre localitatea Bumbata, urmarind un animal salbatic masiv, care, dupa trasaturile exterioare parea mistret. Dupa cateva minute, animalul a parasit comunicatia, intrand intr-o parcela de lucerna. Autoturismul si-a continuat deplasarea pana in localitatea Bumbata, unde a oprit in dreptul unui imobil in care soferul a intrat, iesind in scurt timp, tinand in mana un obiect, care semana cu o arma.

Barbatul s-a deplasat in zona in care a disparut animalul, iar dupa cateva cautari esuate ale animalului, acesta s-a intors la imobil, s-a urcat la volanul unui tractor, purtand arma pe umar, si s-a indreptat spre aceeasi parcela de lucerna, dar pe un drum agricol. Imediat, la fata locului s-a deplasat un echipaj al politiei de frontiera, care a procedat atat la oprirea regulamentara a autovehiculului, identificarea sa, cat si la legitimarea soferului, ocazie cu care s-a stabilit ca barbatul este M.A., in varsta de 40 de ani. Verificandu-se interiorul tractorului, a fost descoperita o arma de vanatoare marca BAIKAL, model MP 27M, si 2 (doua) cartuse de vanatoare tip Breinic, cu capsa nepercutata, tip de munitie folosit pentru impuscarea vanatului de dimensiuni mari. Intrebat despre motivul prezentei sale in zona, barbatul a declarat ca a avut intentia de a ara o parcela de teren agricol, dar pentru ca pamantul era foarte ud, a renuntat a mai efectua activitatea agricola propusa.

In ce priveste arma descoperita in cabina tractorului, M.A. a declarat ca este membru vanator si avea arma in masina personala deoarece trebuia sa participe la o partida de vanatoare in ziua respectiva, fapt pentru care s-a hotarat sa o ia cu el cand a plecat la arat.

Din documentele prezentate la control a rezultat ca acesta este membru vanator si ca este posesorul unei autorizatii de vanatoare colectiva. Deoarece autorizatia prezentata nu era completata, iar vanatoarea nu se putea desfasura decat cu participarea a cel putin doi membri si in intervalul orar cuprins intre rasaritul si apusul soarelui, colegii nostri efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de braconaj, la finalizare urmand a fi dispuse masurile legale care se impun.