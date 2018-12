Planificare strategica de dezvoltare durabila a judetului Vaslui, facuta cu bani europeni

• Judetul Vaslui, in calitate de beneficiar, a castigat un nou proiect finantat din fonduri structurale. Astfel, in data de 5 decembrie 2018, a fost semnat contractul de finantare aferent proiectului „Planificare strategica pentru dezvoltarea durabila a judetului Vaslui”, in valoare de 816 mii lei, 98% din bani fiind nerambursabili, acordati din Fondul Social European si de la bugetul de stat. In cadrul acestui proiect va fi elaborata Strategia de dezvoltare economico-sociala a judetului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027 si, mai mult, 50 de persoane din cadrul CJ vor fi instruite pentru a elabora si pune in practica strategia.

Proiectul accesat de Consiliul Judetean, „Planificare strategica pentru dezvoltarea durabila a judetului Vaslui” se va derula pe o perioada de 18 luni si va fi finantat prin Programul Operational Capacitate Administrativa in cadrul apelului de proiecte POCA/350/2/1 / Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP, Componenta 1 CP10/2018 (pentru regiunile mai putin dezvoltate) – Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai putin dezvoltate, Axa prioritara: Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente.

Obiectivul general al proiectului este de dezvoltare a capacitatii de formulare a politicilor publice de catre Consiliul Judetean Vaslui pentru dezvoltarea economica si sociala a judetului, prin implementarea unui proces participativ de planificare strategica. Practic, activitatile propuse a se derula in cadrul proiectului sunt elaborarea Strategiei de dezvoltare economico-sociala a judetului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027 si derularea unui program de instruire si formare profesionala pentru personalul Consiliului Judetean Vaslui. Astfel, 50 de angajati aparatului de specialitate al institutiei urmeaza sa fie pregatiti in domenii relevante pentru procesele de elaborare, implementare si monitorizare a strategiei, in domenii ca planificare strategica, management de proiect, sau pentru a deveni evaluatori de proiecte. Astfel, acestia vor dobandi competente imbunatatite pentru elaborarea si implementarea politicilor publice locale pana la finalizarea proiectului. Ulterior elaborarii Strategiei de dezvoltare economico-sociala a judetului pentru perioada 2021-2027, documentul va fi tiparit si diseminat factorilor interesati.

Valoarea totala a proiectului nou accesat este de 816.478,00 lei, inclusiv TVA, din care beneficiarul, CJ Vaslui, va contribui cu doar 2%, respectiv 16.329,56 lei, cofinantare eligibila proprie. Marea parte a finantarii nerambursabile, respectiv 85% – 694.006,30 lei, provine de la Fondul Social European, iar restul de 106.142,14 lei va fi asigurat de la bugetul de stat.

Trebuie spus ca documentul de planificare strategica ce urmeaza a fi elaborat va trebui asumat intr-un cadru larg participativ si reprezentativ si de alti factori, inclusiv de comunitatile locale, ai caror reprezentanti vor fi inclusi in procesul de elaborare.

• Marian Mocanu