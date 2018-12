Pentru a doua oara, punct si de la capat in dosarul romilor barladeni traficanti de tigari!

• Pentru a doua oara, Curtea de Apel Iasi a decis sa returneze spre rejudecare catre Tribunalul Vaslui dosarul in care membrii unui clan de romi care, ani de zile, au facut legea in traficul de tigari de contrabanda din Barlad au fost achitati de acuzatia de constituire de grup infractional organizat. Sapte dintre membrii gruparii fusesera condamnati, pentru a doua oara, doar la pedepse cu suspendarea executarii pentru comiterea infractiunii de contrabanda in forma continuata, iar alti patru primisera ar fi urmat sa ajunga in inchisoare. Sentinta data in luna iune fusese contestata atat de procurorii DIICOT, cat si de acuzati, ultimii considerand ca fusesera discriminati pe motive… etnice!

La jumatatea anului 2015, mai multe persoane de etnie roma, cunoscute pentru faptul ca vindeau tigari de provenienta Republica Moldova in pietele din municipiul Barlad, erau trimise in judecata de procurorii DIICOT. Cei 11 inculpati, Marian Paduraru, Marian Morosan, Georgian si Anca Subert, Florin Cojocaru, Mihai Hurzum, Ionela Luminita Hurzum, Adrian Sergiu Danaila, Lamaita Danaila, Petruta Loredana Hurzum si Veronica Hurzum, erau acuzati de contrabanda in forma continuata si constituire sau aderare la grup infractional organizat. In legatura cu aceasta ultima acuzatie, procurorii aratau ca fiecare membru al gruparii aveau sarcini precise, unii primeau si depozitau marfa, altii luau legatura cu clientii, altii livrau tigarile, care erau disimulate in manecile hainelor. De multe ori, tigarile de contrabanda erau tinute ascunse prin cosurile de gunoi sau chiar pe sub vehiculele parcate in apropierea pietelor, alteori, schimbul se facea prin popasuri si parcari din afara orasului. Dupa aproape un an de procese, in aprilie 2016, judecatorii Tribunalului Vaslui pronuntau o prima sentinta in acest dosar: intre doi ani si jumatate si trei ani de inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei, si plata sumei de 76.435,94 lei, prejudiciul creat prin vanzarea de tigari de contrabanda. Pedepsele atat de mici se datorau faptului ca traficantii au fost condamnati doar pentru comiterea infractiunii de contrabanda in forma continuata, fiind achitati de acuzatia care le-ar fi adus pedepse mult mai grele, cea de constituire de grup infractional organizat. Unul singur din intreaga grupare de traficanti, Marian Morosanu, urma sa executare in inchisoare pedeapsa, si asta doar pentru ca judecatorii au anulat suspendarea executarii unei pedepse anterioare de opt luni de inchisoare, primita in anul 2011, tot pentru contrabanda. Acesta urma sa ramana dupa gratii timp de trei ani.

Atat romii condamnati, cat si procurorii DIICOT au contestat decizia Tribunalului Vaslui, si, dupa alte 10 luni de judecata, Curtea de Apel Iasi dadeau un verdict in acest dosar, cu totul altul insa decat cel asteptat de partile implicate. Dupa ce a respins apelurile formulate de inculpati, pe motiv ca au fost depuse prea tarziu, instanta ieseana a admis contestatia procurorilor si a desfiintat in totalitate sentinta Tribunalului Vaslui, trimitand dosarul spre rejudecare aceleiasi instante. In aceste conditii, dosarul s-a reintors la Tribunalul Vaslui, procesul durand inca mai bine de un an, pentru ca in luna iunie sa fie pronuntata o noua sentinta. Ca si prima data, judecatorii vasluieni i-au achitat pe toti cei 11 inculpati de acuzatia de constituire de grup infractional organizat, pastrand in sarcina lor doar pe cea de contrabanda in forma continuata, insa au inasprit pedepsele acordate. Astfel, Marian Morosanu a primit de aceasta data 5 ani de inchisoare cu executare, la care s-a adaugat iar condamnarea la 8 luni de inchisoare a carei executare fusese suspendata in 2011. Alti trei membri ai retelei, Florin Cojocaru, Sergiu Adrian Danaila si Lamaita Danaila, au fost condamnati tot cu executare, la cate 3 ani si 6 luni de inchisoare, in cazul ultimei, adaugandu-se in intregime o alta condamnare, de 1 an de inchisoare cu suspendare, primita in 2012. In schimb, sase dintre inculpati au scapat din nou cu pedepse a cate 2 ani si 6 luni de inchisoare cu suspendare, urmand a executa in schimb cate 60 de zile de munca neremunerata in folosul comunitatii, in timp ce asupra lui Petruta Loredana Chirica (fosta Huzum), minora fiind, judecatorii au decis aplicarea doar a masurii educative a asistarii zilnice timp de trei luni.

Din nou, impotriva acestei noi sentinte, atat inculpatii, cat si procurorii DIICOT au formulat apel la instanta superioara, Curtea de Apel Iasi, care, pentru a doua oara, a considerat ca magistratii vasluieni ar fi judecat dosarul cu jumatati de masura. Instanta ieseana a decis inca o data desfiintarea sentintei Tribunalului Vaslui si trimiterea dosarului inapoi, spre rejudecare. De aceasta data, s-ar putea ca rejudecarea procesului sa nu mai dureze la fel de mult, dat fiind ca Curtea de Apel Iasi a decis ca toate actele procedurale facute la Tribunalul Vaslui pana la penultimul termen de judecata anterior pronuntarii sentintei, raman valabile. Trebuie spus ca trei dintre acuzati erau atat de siguri ca li se va da castig de cauza la apel, incat au considerat ca nu mai e nevoie sa cheltuie banii pe avocati si au cerut aparatori din oficiu. Asta pentru ca unul dintre motivele apelului formulat impotriva sentintei Tribunalului Vaslui era ca, chipurile, traficantii ar fi fost discriminati de judecatori pe motive etnice!

• Marian Mocanu