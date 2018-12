Olteanu (ALDE): «Autostrada Tisita – Albita, o solutie pentru a accelera cresterile salariale in judetul Vaslui»

• Daniel Olteanu, vicelider al Grupului ALDE de la Camera Deputatilor, atrage atentia Guvernului sa consolideze cresterea economica din ultimii doi ani, de la nivel national, prin investitii in mari proiecte de infrastructura dedicate zonelor afectate de mari decalaje in dezvoltare. In contextul in care exista o crestere reala, dar neuniforma, a veniturilor romanilor, Vasluiul fiind unul dintre judetele in care se inregistreaza cele mai mici cresteri salariale, Autostrada Tisita – Albita reprezinta o solutie obligatorie pentru a da un impuls economiei din aceasta regiune.

Daniel Olteanu subliniaza ca efectele marilor investitii in infrastructura se observa cel mai bine in Vestul tarii, acolo unde salariul mediu este deja cu 30 – 50% mai mare decat in Vaslui, iar ultimul an a marcat cresterea acestui decalaj. In cadrul unei declaratii in plenul Parlamentului, deputatul ALDE a reluat apelul cu privire la finantarea documentatiei tehnice pentru tronsonul Tisita – Albita, cel mai important coridor european de transport al marfurilor pe zona de Est, un obiectiv care, desi are studiu de prefezabilitate de 20 de ani, a fost sters din strategia de transport a Romaniei. Olteanu a mentionat ca nu va vota proiectul de buget pe 2019 daca acesta nu va include fonduri pentru Autostrada Tisita – Albita, in faza de Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic.

„Accept faptul ca, in primii doi ani de la alegeri, guvernarea s-a concentrat pe ridicarea generala a nivelului de trai si ca asta a fost o necesitate absoluta. Majorarile salariale, majorarea pensiilor, PNDL, toate au fost si sunt de o importanta capitala atat la nivelul fiecarui cetatean vizat, cat si la nivelul comunitatilor locale in ansamblu. Majorarea salariului minim pe economie, in perioada urmatoare, se inscrie in aceeasi logica a faptului ca de cresterea economica trebuie sa se bucure fiecare roman. Sper ca aceasta politica sa fie ireversibila, iar Romania sa nu mai treaca niciodata prin curbe de sacrificiu; drumul sa fie cu sens unic, spre bine si mai bine. Aceste cresteri ale veniturilor sunt confirmate de toate sursele si ma bucur ca o harta prezentata recent de Ziarul Financiar confirma ca, intre 2017 si 2018, cresterea veniturilor a fost, in functie de judet, de cel putin doua ori mai mare decat rata inflatiei, pana la patru – sase ori, iar asta inseamna ca a fost o crestere reala, ca oamenii au simtit asta in propriile buzunare”.

«Nu voi vota proiectul de buget daca nu include fonduri pentru Autostrada Tisita – Albita!»

„Am analizat cu atentie aceste date, le-am prelucrat, si am observat faptul ca ele, pe de alta parte, confirma, din pacate, si principala tema asupra careia atrag atentia de doi ani, de cand sunt parlamentar: cresterea decalajelor de dezvoltare. E posibil sa deranjez prea mult – si imi asum asta, dar mi-as ruga inclusiv colegii din alte regiuni sa accepte faptul ca nu sunt un deputat al bogatilor, ci unul al saracilor”, a declarat Daniel Olteanu.

Parlamentarul a mentionat ca prioritatea sa ramane Autostrada Tisita – Albita, pentru care a solicitat, in mod repetat, finantare din partea Guvernului, prin includerea acestui obiectiv de importanta majora pentru judetul Vaslui in Legea bugetului de stat pe 2019. „Daca luam ca referinta municipiul Bucuresti si judetele Timis, Cluj si Vaslui, ceea ce se observa cu ochiul liber este faptul ca, desi in Capitala, Timis si Cluj salariul mediu era deja cu 30-50% mai mare decat in Vaslui, cresterile salariale mai mari au avut loc tot acolo unde deja se castiga bine: +11% in Vasluiul sarac, +12% in Bucuresti, +15% in Timis, +17% in Cluj. Acesta este efectul investitiilor in mari proiecte de infrastructura, de care au parte exclusiv regiunile bogate, iar insistenta mea pentru Autostrada Tisita – Albita, cel mai important coridor european de transport al marfurilor pe zona de Est, capata noi sensuri. +17% pentru un clujean sau un bucurestean care castiga peste 3.000 lei si +11% pentru un vasluian care castiga 2.100 lei, adica „mai mult pentru cel bogat, mai putin pentru cel sarac” nu este nici social-democratie, nici liberalism. Cel mai important obiectiv pentru mine, pentru cea mai saraca regiune de la periferia geografica si economica a Uniunii Europene, este Autostrada Tisita – Albita, iar raportarea Guvernului la acest obiectiv in bugetul pe 2019, dupa ce am cerut de zeci de ori fonduri pentru Studiul de Fezabilitate si Proiect Tehnic, va influenta decisiv votul pe care il voi da Legii bugetului de stat pe 2019. Avem datoria de a consolida cresterea economica la nivel national, in ansamblu, dar avem si obligatia de a o face sanatos si solidar. Iar solidaritatea nu inseamna in primul rand fonduri pentru venitul minim garantat, ci fonduri pentru mari proiecte de infrastructura”, a declarat Daniel Olteanu in plenul Camerei Deputatilor.