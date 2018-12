Noi indicatoare stradale in Barlad

• Dupa ce, anul trecut, s-au montat in jur de 40 de stalpi cu indicatoare ale denumirii strazilor exclusiv pe arterele barladene care se intersecteaza cu Bulevardul Republicii, in aceasta luna, au fost montati alti 50 de stalpi cu indicatoare stradale, la intersectiile altor noua strazi principale cu artere secundare din Barlad.

In a doua parte a lunii septembrie 2017, municipalitatea barladeana a invitat firmele de profil sa depuna oferte in vederea atribuirii directe a contractului de achizitie publica de furnizare si montare stalpi si indicatoare stradale. In total, s-au achizitionat 37 de stalpi, 61 de tablite si 61 de rame, fiecare cu date tehnice precise, exclusiv pentru strazile ce se intersecteaza cu Bulevardul Republicii.

Acum, la mai bine de un an de la acel moment, operatiunea a continuat cu achizitionarea si montarea altor 50 de stalpi cu 94 de tablite cu denumirea strazilor. Acum insa, acestea au fost destinate pentru intersectiile altor noua strazi principale cu artere secundare din localitate. Si deja au fost amplasate in aceasta luna. Potrivit reprezentantilor primariei, necesitatea montarii indicatoarelor este data de faptul ca, in baza unor studii efectuate, s-a constatat o crestere considerabila a valorilor de trafic de tranzit prin localitate. Si, in aceste conditii, foarte multi soferi din alte localitati ce trec prin Barlad nu stiu ce rute sa aleaga pentru a tranzita orasul sau pentru a evita traficul de la orele de varf. Mai mult decat atat, imbunatatirea gradului de informare a fost solicitata chiar si de multi localnici, indiferent ca sunt conducatori auto sau pietoni.

„Momentan, din studiile efectuate, s-a constatat necesitatea instalarii altor 50 de stalpi cu indicatoare, pe care s-au montat 94 de tablite cu denumirile strazilor care se intersecteaza. Este vorba despre noua intersectii de strazi cu valori mari de trafic. Pana la finalul acestei luni, montarea indicatoarelor va fi gata si, in plus, se va realiza si schimbarea aspectului urbanistic al strazilor in cauza. Primele indicatoare, dupa cum se stie, am decis sa le montam anul trecut, pe Bulevardul Republicii, acum continuam cu aceste noua intersecsii, dar actiunea va continua si anul viitor”, a declarat primarul Dumitru Boros.

Astfel de indicatoare au fost deja montate la intersectiile: BULEVARDUL EPUREANU cu strazile Aleea Parc, Alexandru cel Bun, Nicolae Tonitza, Gheorghe Rosca Codreanu, Mihail Kogalniceanu, Ion Creanga, Doctor Codrescu, Gheorghe Emandi, Constantin Hamangiu; NICOLAE BALCESCU – strazile 1 Decembrie, Nicolae Iorga, Aurel Vlaicu, Dambovitei, Aviatiei, Ecaterina Teodoroiu, Constantin Brancoveanu, Sublocotenent Pogonat, Gheorghe Doja, Stefan Procopiu; DRAGOS VODA cu strazile Sfintii Voievozi, Vasile Lupu, Suceava, Saturn, Hotin, Mihai Eminescu, Tudor Vladimirescu; MIHAI VITEAZU cu strazile General Vasile Milea, George Enescu; COLONEL SIMIONESCU SAVA cu strazile Prutului, Bicaz, Tutovei, Popa Sapca; VASILE PARVAN cu strazile Siret, Petru Rares, Simion Barnutiu, Capitan Grigore Ignat, Vasile Parvan – indicator denumire strada; IOAN POPESCU – strazile Stefan cel Mare, Victor Ion Popa, Marcel Guguianu, Vasile Parvan; SENS GIRATORIU PODUL PESCARIEI – indicatoare pentru strazile Alexandru Ioan Cuza si Alexandru Vlahuta; strada Paloda – indicator denumire strada.

De mentionat ca, la fel ca si in cazul stalpilor cu indicatoare stradale avhizitionati anul trecut, si acestia cumparati acum au aceleasi date tehnice. Concret, stalpii au o inaltime de 3.150 milimetri, sunt confectionati din teava neagra cu o grosime de 3 milimetri, sunt prevazuti cu capac la partea superioara pentru a nu permite precipitatiilor sa patrunda in interior, etc. Iar tablitele au dimensiunea 500 milimetri x 200 milimetri si o grosime de 1 milimetru. Au scrisa denumirea strazii pe ambele fete, sunt vopsite in camp electrostatic pe ambele fete si au fondul albastru, scrisul (font Times Nwe Roman) si chenarul alb si in partea care se prinde de stalp s-a amplasat stema Barladului.

