Mos Nicolae bogat, cu sprijinul membrilor ALDE Vaslui

Ieri, membrii Organizatiei Municipale ALDE Vaslui l-au ajutat pe Mos Nicolae sa isi indeplineasca misiunea, oferind zeci de pachete cu fructe, dulciuri si jucarii elevilor fara posibilitati materiale, dar cu rezultate bune la invatatura, din suburbiile vasluiene Moara Grecilor, Gura Bustei, Rediu si Brodoc. „In mod normal, o astfel de actiune nu ar trebui mediatizata, insa credem ca exemplul pe care noi l-am oferit astazi poate fi asumat de cat mai multi. Este o bucurie sa daruiesti din ce ai, este o bucurie si mai mare sa daruiesti celor care merita, dar nu au. Asta am facut, alaturi de colegii din Organizatia Municipala ALDE Vaslui, am daruit din suflet unor copii care, prin stradania lor de a merge la scoala si de a invata bine, demonstreaza ca merita mai mult decat primesc”, a declarat Alin Trifu, presedintele Organizatiei Municipale ALDE Vaslui. Desfasurata sub motto-ul „Mos Nicolae nu uita pe nimeni”, actiunea ALDE Vaslui a fost posibila gratie contributiilor financiare ale membrilor organizatiei. (Romeo Cretu)