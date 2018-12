Mos Craciun vine pe bicicleta

Pentru al treilea an consecutiv, Clubul de Ciclism Barlad va imbina sportul cu spiritul caritabil si va organiza activitatea „Mos Craciun pe bicicleta”. Sunt invitati sa se alature toti iubitorii de miscare in aer liber, care detin o bicicleta functionala, echipata cu lumini si, de ce nu, impodobita cu ghirlande. Conditia esentiala este ca cei care vor pedala sa vina costumati in Mos Craciun.

Daca in primul an au fost invitati doar cei mari si au raspuns afirmativ vreo 15 ciclisti, iar la editia din 2017 au participat in jur de 20 de amatori, la editia aceasta vor putea participa atat fete cat si baieti, varsta minima admisa fiind 10 ani. Evenimentul va avea loc duminica, 23 decembrie, incepand cu ora 17, punctul de intalnire stabilit deja fiind magazinul de echipamente sportive din spatele sediului Delgaz Grid (fostul E.ON).

„Vom pedala pe traseul Primarie, unde vom opri pentru a face cateva fotografii, – Crolux – Gradina Publica – Foisor, dupa care ne vom intoarce spre Centru. Vom merge la patinoarul artificial din Piata Victoriei, iar aici vom sta mai mult pentru ca vom imparti dulciuri copiilor, vom face poze cu ei si vom petrece cateva momente de voie buna. Ulterior, vom urca iar pe bicicleta si vom pedala pe traseul Centru – Capsa – Confectii – strada General Vasile Milea – Gara – Gura Leului – Cerbul de aur – Bulevardul Republicii – Patinoar”, ne-a spus unul dintre membrii Clubului de Ciclism Barlad.

Organizatorii se asteapta ca evenimentul sa dureze in jur de doua ore.

• Adriana Susnea