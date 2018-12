Mos Craciun de la Guvern si-a varsat sacul in primarii

• UAT-urile vasluiene isi vor rezolva cateva din problemele stringente dupa ce, joi, au primit in total peste 31 de milioane de lei. Pana si consilierii judeteni liberali, care de cateva sedinte cer bani pentru comunele conduse de „primarii lor”, au fost multumiti de surpriza facuta de conducerea CJ Vaslui, si au votat proiectul de hotarare fara a mai comenta ca au fost nevoiti sa astepte aproape doua ore inceperea sedintei. Municipiul Barlad si inca cinci comune nu au primit nici un ban acum, insa ele nu vor fi uitate la viitoarea alocare, la inceputul anului viitor.

Sedinta de indata a CJ Vaslui, de joi, 13 decembrie, a inceput cu o intarziere de aproape doua ore fata de ora programata, insa niciunul dintre consilierii judeteni prezenti nu s-a suparat pentru acest lucru. Nici nu se putea altfel, dat fiind ca au fost anuntati de presedintele Dumitru Buzatu ca intarzierea este cauzata de impartirea catre UAT-urile aflate in dificultate financiara, a unor importante sume din fondul aflat la dispozitia CJ. Initial, printr-un proiect de hotarare privind rectificarea a XIII-a a bugetului local al judetului Vaslui, era prevazuta alocarea din fondul de rezerva bugetara a sumei de 13 milioane lei catre opt primarii aflate in mare dificultate financiara si care, din cauza datoriilor vechi, erau fie cu conturile blocate, fie riscau sa intre in blocaj financiar. Banii respectivi fusesera alocati judetului Vaslui prin Hotarare de Guvern, cu o saptamana inainte, din sume defalcate din TVA destinate echilibrarii bugetelor locale. Dealtfel, atunci, Vasluiul primise, cu exceptia Giurgiului, de departe cea mai mare alocare bugetara din tara.

Consilierii judeteni din opozitie erau pregatiti sa conteste respectivul proiect de rectificare de buget, solicitand circa 3 milioane de lei pentru primariile conduse de primari liberali. Doar ca socoteala de acasa, atat a liberalilor, cat si a conducerii CJ, nu s-a potrivit cu cea din targ. Si asta pentru ca, in aceeasi zi, in sedinta de guvern, s-a decis alocarea din fondul de rezerva al Guvernului, de sume destinate echilibrarii bugetelor locale chiar catre UAT-urile aflate pe lista CJ Vaslui, la rectificarea de buget. Dat fiind acest lucru, conducerea CJ a procedat la redistribuirea banilor din fondul de rezerva al judetului, respectiv a sumei totale de 11.977.025 lei, catre celelalte comune, pentru ca si acestea sa-si poata rezolva problemele stringente de la sfarsit de an, respectiv plata facturilor restante, a salariilor sau a unor drepturi ale asistatilor sociali.

In total, 69 de UAT-uri au primit un ajutor financiar cuprins intre 50.000 de lei si 500.000 lei, in functie de necesitati si solicitari. In plus, direct de la guvern, alte 16 UAT-uri au primit la randu-le sume importante, in total 19,346 milioane lei, ca raspuns la solicitarea facuta in luna noiembrie de catre presedintele CJ, Dumitru Buzatu. Unele comune, Ibanesti, Dranceni, Cozmesti sau Suletea, au primit sume cuprinse intre 963.000 lei si 1,789 milioane lei, cea mai mare suma, 4,472 milioane lei, fiind primita de comuna Dimitrie Cantemir, pentru a-si achita datorii vechi si astfel sa-si poata debloca conturile pe care aveau popriri decise prin hotarari judecatoresti, ori pentru a scapa de arierate. Alte comune, Arsura, Codaesti, Coroiesti, Falciu, Feresti, Lipovat, Poienesti, Tanacu sau Osesti, au primit sume ceva mai mici, intre 100.000 lei si 440.000 lei, pentru a putea finaliza niste lucrari urgente pentru care ramasesera fara finantare. In sfarsit, orasul Negresti a primit 3,089 milioane iar municipiul Vaslui, 2,148 milioane lei, pentru a continua implementarea unor proiecte cu finantare nerambursabila accesate. Spre satisfactia inclusiv a consilierilor judeteni liberali, cele mai multe UAT-uri vasluiene pot astfel sa-si rezolve problemele urgente. Doar comunelor Laza, Balteni, Duda Epureni, Malusteni si Pochidia, care primisera deja ajutor de la CJ, nu le-a fost alocat de aceasta data nici un ban. Nici municipiul Barlad nu a primit vreun ban la aceasta rectificare, acesta insa, conform promisiunii facute de conducerea judetului, va fi ajutat cel putin in privinta reabilitarii spitalului municipal, la rectificarea bugetara din februarie.

„Banii de la guvern au venit la timp pentru a mai usura problemele UAT-urilor vasluiene. In fondul de rezerva al judetului au mai ramas ceva bani, pe care ii vom folosi la viitoarea echilibrare bugetara, cand nu vom mai avea de rezolvat probleme atat de multe si vom putea astfel aloca fonduri care sa rezolve urgentele din teritoriu”, a explicat vicepresedintele CJ Ciprian Trifan.

• Marian Mocanu