“Mladite literare”, nou concurs de creatie literara pentru elevi

• Biblioteca Judeteana “Nicolae Milescu Spatarul” Vaslui organizeaza, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean, un concurs de creatie literara, poezie, proza, destinat elevilor vasluieni din clasele V – XII. Lucrarile elevilor cu veleitati literare pot fi depuse pana pe 31 ianuarie si, dupa jurizare, cele mai bune creatii vor fi premiate in cadrul unei festivitati ce va avea loc in perioada Saptamanii Nationale a Bibliotecilor – 2019.

“Intr-o lume dominata de informatia digitala, bibliotecile publice invita tanara generatie la un concurs de creatie literara. Acolo unde autorii din toate timpurile stau asezati pe rafturi asteptandu-si cititorii, bibiotecarii si-au propus sa faca loc si “mladitelor” de astazi. Asa ca, odata provocarea lansata, copiii pot visa ca numele lor se vor numara printre creatorii de maine”, este argumentul lui Gelu Bichinet, directorul Bibliotecii Judetene “Nicolae Milescu Spatarul” Vaslui, la initierea unui nou concurs de creatie literara, “Mladite literare”, ce-si propune sa descopere noi talente in randul elevilor vasluieni de clasele V – XII.

La concursul ce se va desfasura pe doua grupe de varsta, categoria I, 10 – 14 ani (clasele V-VIII) si categoria II, 15 – 18 ani, a elevilor de liceu, participantii pot prezenta cate maxim 3 creatii, poezie si/sau proza scurta, care nu trebuie sa depaseasca trei pagini. In creatiile lor, tinerii pot aborda teme cum ar fi satul romanesc, copilaria, natura, universul scolar, vietuitoarele, dand frau liber fanteziei si talentului. Lucrarile, in trei exemplare, ce vor avea in coltul dreapta sus un motto ales de participant, trebuie introduse intr-un plic de format A4 si depuse, pana pe 31 ianuarie, la sediul bibliotecilor din fiecare localitate. In plicul mare mai trebuie depus un plic mai mic, pe pe exteriorul caruia trebuie scris mottoul de pe lucrari, si care va contine datele personale si de contact ale autorului. Lucrarile, ce pot fi scrise atat de mana, cat si la calculator, vor fi evaluate din punct de vedere a creativitatii compozitiei, originalitatii, a mesajului transmis, iar juriul va tne cont si de corectitudinea, din punct de vedere gramatical, a scrierii. Jurizarea lucrarilor participante la prima editie a concursului «Mladite literare» se va face in perioada 15 februarie – 15 martie, iar pe 25 martie vor fi anuntati castigatorii, prin afisare la bibliotecile publice si la scolile participante. Cele mai bune lucrari vor fi premiate, premiile ce vor fi acordate fiind Premiul special, premiile I, II, si III precum si trei mentiuni. Lucrarile premiate vor fi tiparite intr-o brosura editata de Biblioteca Judeteana “Nicolae Milescu Spatarul”, brosura care va fi oferita castigatorilor la festivitatea de premiere ce va avea loc in Saptamana Nationala a Bibliotecilor in perioada 22 – 26 aprilie 2019.

• Marian Mocanu