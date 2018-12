«Ministerul Transporturilor are o obligatie in plus fata de barladeni, pe care i-a amagit cu soseaua de centura: sa respecte termenul pe care si l-a asumat pentru finalizarea lucrarilor, 5 iunie 2021»

• Presedintele ALDE Vaslui, deputatul Daniel Olteanu, cere «responsabilitate si eficienta» din partea tuturor institutiilor implicate in realizarea si gestionarea obiectivului de investitie Varianta Ocolitoare Barlad, dupa ce Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a avansat ca termen oficial pentru finalizarea lucrarilor data de 5 iunie 2021. Olteanu sustine ca, in conditiile in care barladenii au fost amagiti de-a lungul timpului cu promisiuni, unele dintre ele venite chiar din partea ministrilor de la Transporturi, responsabilii din aceasta institutie sunt obligati sa faca dovada competentei lor administrative si sa respecte angajamentele pe care si le-au asumat odata cu semnarea contractului de proiectare si executie a Variantei de Ocolire a municipiului Barlad.

Deputatul ALDE subliniaza ca va continua demersurile sale parlamentare pentru a-i trage la raspundere pe cei care se fac vinovati de amanarile si intarzierile in realizarea soselei de centura din Barlad. Olteanu afirma ca va relua, daca va fi cazul, solicitarile facute catre Ministerul Transporturilor si Ministerul de Finante pentru ca aceste institutii sa gaseasca solutii rapide pentru a debloca platile catre constructorul Variantei Ocolitoare Barlad. Compania, care efectueaza lucrarile si pe DN18, a intrat recent in insolventa.

«Cel mai asteptat obiectiv de investitie pentru barladeni, Varianta Ocolitoare a municipiului, a primit ca termen oficial estimat pentru finalizarea lucrarilor jumatatea anului 2021, mai exact data de 5 iunie. Cel putin asa reiese din documentul intitulat «Stadiul proiectelor in derulare – decembrie 2018», care a fost facut public recent de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Dupa valurile succesive de promisiuni care au venit de-a lungul timpului de la sefi de administratii locale, Guverne si companii subordonate Ministerului Transporturilor, promisiuni care au culminat, anul trecut, cu declaratia facuta chiar in Barlad de ministrul Transporturilor de la acea data, Razvan Cuc, potrivit careia soseaua de centura va fi gata in 2019, barladenii se vad din nou pusi in fata aceleiasi intrebari: este noul termen dat de CNAIR unul realist?

Poluarea, noxele, aglomeratia si deteriorarea evidenta a carosabilului, toate cauzate de traficul greu, la pachet cu zecile de cutremure zilnice resimtite de toti cei care locuiesc pe strazile intens circulate de masinile de mare tonaj sunt marca batjocurii si a dispretului cu care au fost tratati peste 60.000 de oameni a caror rabdare este, iata, din nou pusa la incercare.

Ca parlamentar, am facut interpelari, am cerut explicatii, demiteri si demisii ale celor care s-au facut si se fac vinovati de prezentarea denaturata a realitatii, de amanarea si intarzierea datei la care Barladul ar putea avea, in sfarsit, Varianta de ocolire. Am fost intrebat de multe ori de ce manifest atata vehementa in legatura cu minciunile despre soseaua de centura, minciuni care nu sunt de ieri, de azi, ci de zeci de ani. Raspunsul meu tine de modul in care eu inteleg sa imi asum responsabilitatea fata de toti vasluienii, pentru ca intreaga zona sufera din cauza infrastructurii, si fata de barladeni in general, eu fiind unul dintre ei. Razboiul pe care l-am purtat in ultimii doi ani cu cei care, in loc sa-si vada de fisa postului, au venit si au prezentat tot felul de date mincinoase, si nu au incetat acest lucru nici in ultima vreme, ma refer la unii responsabili din cadrul CNAIR si de la Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi (DRDP), e unul public si va continua», a declarat Daniel Olteanu.

Presedintele ALDE Vaslui a cerut institutiilor implicate in gestionarea obiectivului de investitie Varianta Ocolitoare Barlad sa dea dovada de responsabilitate in derularea acestui proiect si sa ofere explicatii pentru balbaielile de pana acum.

«Nu pot accepta sa fim tinta batjocurii unei institutii ai carei sefi decid, in decursul a cateva luni, „revizuirea studiului de fezabilitate” si apoi „anularea revizuirii studiului de fezabilitate” pentru Varianta Ocolitoare Barlad, iar acesta este doar un exemplu al incompetentei de care a dat dovada CNAIR in gestionarea acestui proiect.

Daca iau in considerare si modul evaziv in care mi s-a raspuns in scris, in ultimii doi ani, la intrebarile si interpelarile care vizau responsabilitatea Ministerului Transporturilor si companiilor subordonate in legatura cu soseaua de centura a Barladului, nu pot decat sa ma distantez de orice termen prefigurat pentru finalizarea acestei investitii.

Imi doresc sa nu aiba probleme financiare constructorul desemnat sa execute lucrarile, iar asigurarile venite de la responsabilii DRDP, care spun ca „insolventa nu inseamna faliment, ci reorganizare”, nu ma multumesc. De aceea, am si solicitat Ministerului Transporturilor si Ministerului de Finante sa gaseasca solutii rapide pentru ca acest constructor, in insolventa, sa incaseze banii pe lucrarile efectuate pe DN 18, acolo unde CNAIR sustine ca lucrarile sunt intarziate peste un an din cauza „fondurilor insuficiente.”

De asemenea, imi doresc ca termenul de 5 iunie 2021 sa fie ultimul si sa fie respectat, iar Ministerul Transporturilor sa inceteze sa se mai joace cu asteptarile barladenilor, mai ales ca si-a asumat raspunderea, prin vocea sefilor institutiei din ultimii ani, ca obiectivul Varianta de Ocolire Barlad nu sta in dreptul vreunei autoritati locale, nu este unul judetean, ci al Ministerului, prin CNAIR.

In aceste conditii, cer responsabilitate si eficienta din partea CNAIR, DRDP, Ministerului Transporturilor si Primariei Barlad, si ii rog pe toti cei implicati sa nu mai transmita date mincinoase, sa nu mai amageasca oamenii. Mai degraba sa dea explicatii de ce a fost blocat acest proiect, cine a decis revizuirea studiului de fezabilitate si anularea revizuirii studiului de fezabilitate, o balbaiala care s-a tradus doar ea in peste sase luni – un an de intarziere in implementarea proiectului», a spus presedintele ALDE Vaslui, deputatul Daniel Olteanu.