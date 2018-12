Mihai Botez, o noua initiativa pentru drumuri mai sigure

Deputatul USR de Vaslui Mihai Botez a depus o initiativa legislativa menita sa imbunatateasca siguranta rutiera a cetatenilor. Initiativa da posibilitatea politistilor sa dea amenzi pe baza inregistrarilor video primite de la participantii la trafic. „De cand am intrat in Parlament, obiectivul meu principal a fost sa imbunatatesc viata cetatenilor. In acest moment, drumurile Romaniei sunt nesigure. O parte din nesiguranta este data de infrastructura proasta. Insa cea mai mare parte a nesigurantei vine din nerespectarea legilor in vigoare”, si-a motivat Botez demersul. Daca se va transforma in lege, soferii care folosesc camere de bord sau alta tehnologie de inregistrare video vor putea trimite catre politie aceste inregistrari, iar politia sa dispuna masuri in acord cu legea.

Sistemul este implementat in alte state, precum Marea Britanie, care implica cetatenii prin utilizarea unui site unde pot fi incarcate clipurile video, iar acestea ajung direct la sectiile de politie pentru a se ocupa de respectivele cazuri. „Romania este statul cu cel mai mare numar de decese raportat la un milion de locuitori in UE. Avem ocazia sa facem drumurile din Romania mai sigure si sa ii responsabilizam pe cetateni. Trebuie sa intelegem ca, daca vrem ca societatea sa functioneze asa cum vedem in alte locuri, trebuie sa incepem sa respectam legea, asa cum se face si in statele al caror exemplu vrem sa il urmam. In luna februarie, proiectul va intra in dezbaterea Parlamentului. Sunt convins ca initiativa va primi imbunatatiri, iar colegii parlamentari vor intelege ca orice proiect ce indeamna la respectarea legii este unul benefic”, a concluzionat deputatul Mihai Botez.