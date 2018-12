Medici noi la Spitalul „Elena Beldiman” Barlad

• Din 2019, „patrimoniul” Spitalului „Elena Beldiman” Barlad se va imbogati cu cinci noi medici, in timp ce alti doi s-au angajat in octombrie si noiembrie. Acestia se adauga celorlati in jur de 115 existenti deja in unitate si care asigura asistenta medicala pe toate sectiile.

In primul trimestru al anului 2019, in randul personalului medical din cadrul Spitalului Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad vor intra cinci noi medici aflati in prezent in ultimul an de rezidentiat. Este vorba despre un chirurg generalist (Nicu-Alexandru Rotundu), un gastroenterolog (Ana-Maria Chiosa), un radiolog pentru Laboratorul de Radiologie si Imagistica Medicala (Ionela Nichifor), un pneumolog (Alina-Laura Boghiu-Cisleanu) si un ginecolog (Andreea-Raluca Cara). Acestia au participat la concursul organizat de conducerea unitatii medicale in aceasta toamna pentru ocuparea a 27 de posturi vacante de medici specialisti si au reusit sa il promoveze.

„Dupa publicarea pentru concurs / examen a 27 de posturi de medici in specialitatile deficitare in revista de specialitate «Viata Medicala», nr. 31/03.08.2018, s-au inscris noua candidati. Examenele s-au stabilit in termen de 90 de zile de la data publicarii, asa cum prevede Ordinul Ministrului Sanatatii nr.869/2015 cu modificarile si completarile ulterioare. Dintre acestia, doi medici care s-au inscris pentru specialitatile Oncologie Medicala si Boli Infectioase si-au retras dosarele din motive personale. Insa, ceilalti sapte candidati inscrisi au promovat examenele si se alatura colectivului de medici al unitatii. Doi dintre ei lucreaza deja la noi. Este vorba despre Mihaela Zait, medic specialist Dermatovenerologie, care figureaza pe statul de plata din 22 noiembrie, si Adrian Cuzub, medic specialist ORL, care lucreaza din 22 octombrie. In ceea ce-i priveste pe ceilalti cinci, sunt medici rezidenti aflati in ultimul an de pregatire in centrele universitare. Acestia vor incepe activitatea medicala in primul trimestru din anul 2019, in functie de momentul finalizarii rezidentiatului. Conducerea Spitalului Municipal de Urgenta «Elena Beldiman» le ureaza «Bun venit in echipa medicala si multa putere de munca!»„, ne-a declarat dr. Angelica Gramaticu, purtatorul de cuvant al spitalului.

Potrivit acesteia, in perioada urmatoare se va analiza si dispune reluarea procedurii de scoatere la concurs a posturilor de medici in specialitatile deficitare.

Pentru ca, in ultima perioada, conducerea unitatii a facut eforturi mari pentru a acoperi liniile de garda ale unor sectii importante din spital, inclusiv la Compartimentul de Primire Urgente, poarta de intrare a mii de pacienti in fiecare luna, in luna august au fost vacantate 27 de posturi de medici de diferite specialitati. Este vorba despre un medic specialist in Neurologie Pediatrica, doi in Pneumologie, un medic primar si un medic specialist pentru Chirurgie Generala, trei medici pentru Anestezie si Terapie Intensiva, un radiolog cu competente in Computer Tomograf, doi internisti, doi medici specialisti in Medicina de Urgenta pentru CPU si unul pentru CPU Pediatrie, un medic dermatolog, un internist pentru Sectia Medicina Interna Cronici, un neonatolog, un neurolog, un oncolog, un ORL-ist, doi pediatri, un gastroenterolog, un radiolog, un epidemiolog, un infectionist, trei ginecologi si un infectionist pentru Serviciul de Prevenirea si Trimiterea Infectiilor Asociate Asistentei Medicale.

Reamintim ca, de cativa ani, schema de personal a spitalului barladean arata ca unitatea isi desfasoara activitatea cu un deficit serios de medici, la inceputul lunii octombrie 2017, pe statul de plata figurand in jur de 115 medici, dintre care 20 erau rezidenti. Asa ca mai era nevoie de inca 55 de doctori. Situatia este la fel de „roz” si in sectorul personalului auxiliar, unde ar mai fi nevoie de peste 120 de infirmiere, ingrijitoare si brancardieri, dar si in ceea ce priveste asistentii medicali, unde ar mai fi nevoie de circa 90 de salariati.

• Adriana Susnea