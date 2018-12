Materiale sanitare donate spitalului barladean

• In aceasta saptamana, Asociatia „Solidar” din Husi a donat Spitalului de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad materiale sanitare in valoare de peste 15.000 de lei.

Cu doua saptamani inainte de Craciun, Spitalul de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad a fost vizitat de Mos Craciun. Nu a venit imbracat in rosu cu alb, asa cum il cunoaste toata lumea, ci s-a deghizat in oameni de bine care au dorit sa ajute unitatea medicala prin donatii. Concret, marti, 11 decembrie, Asociatia „Solidar”, reprezentata de presedintele Ionel Popa si voluntarele Andreea Adam si Larisa Ioana H C, a donat materiale sanitare in valoare de 15.440 lei. Donatia a fost primita de managerul Daniela Bors, alaturi de coordonatorul medical, dr. Vladislav Afteni, si directorul de ingrijiri, as. med. Cristina Sarbu, materialele sanitare urmand sa fie utilizate pentru pacientii ce vor necesita spitalizare.

„Materialele sanitare ne-au fost daruite de catre doctorita Ileana Vogel, medic de nationalitate romana din Germania. De altfel, doamna Vogel nu este la prima isprava de acest gen. Pentru sprijinul oferit de-a lungul timpului, Asociatia «Solidar» i-a decernat titlul de membru onorific inca din anul 2017, in semn de aleasa pretuire si gratitudine, consideratie si respect. Dumnezeu sa-i rasplateasca generozitatea!”, au precizat reprezentantii Asociatiei „Solidar”.

De mentionat ca la actiune a participat si Alina Ciuperca, asistent medical comunitar in cadrul Directiei de Asistenta Sociala a Primariei Barlad. Trebuie spus ca, tot marti, s-a stabilit crearea unui parteneriat intre „Solidar” si spitalul barladean, asociatia asumandu-si un rol de sustinere materiala a activitatii unitatii medicale atunci cand sursele de finantare oficiale nu sunt suficiente.

• Adriana Susnea