Masa calda pentru elevii din comunitatile sarace

• Guvernul suplimenteaza sumele alocate pentru derularea Programului “Masa calda in scoli” prin care se doreste reducerea absenteismului si a abandonului scolar in scolile din cele mai sarace comunitati. Este singura alocare prin Ministerul Finantelor care s-a facut la rectificarea de buget pentru sustinerea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor pe anul 2018.

Rectificarea bugetara nu aduce prea multi bani in visteriile UAT-urilor, care vor trebui sa se bazeze tot pe ce mai au ramasi prin bugetele locale pentru a-si acoperi cheltuielile pana la sfarsitul anului. In fapt, prin Ministerul Muncii vor fi alocate fondurile necesare platii drepturilor persoanelor cu handicap, a alocatiilor de stat pentru copii, a indemnizatiilor pentru cresterea copilului si, prin Ministerul Finantelor, fonduri pentru acordarea unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 50 de unitati de invatamant preuniversitar de stat. Singura speranta pentru primarii ar fi o alocare ulterioara din fondul de rezerva al Guvernului, care la rectificare va fi suplimentat cu 700 milioane lei.

Cat priveste banii alocati prin Ministerul Finantelor, este vorba de sume defalcate din TVA pentru sustinerea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor pe anul 2018 si se aloca strict pentru sustinerea Programului “Masa calda in scoli”, implementat la nivelul a 50 de unitati de invatamant din intreaga tara.

In judetul Vaslui, la acest program participa doua unitati de invatamant, Scoala Gimnaziala nr. 1 „Teodor Juncu” din Bacesti, si Scoala Gimnaziala nr. 1 din satul Cepesti, comuna Bogdanesti. Initial, pentru aceste doua scoli fusese alocata suma de 1,239 milioane lei, din care 159 mii lei, pentru sustinerea acestui program pana la sfarsitul acestui an, si restul, 1,08 milioane lei, in anul 2019. Din cate se pare, suma nu ar fi fost suficienta, astfel ca, la viitoarea rectificare, aceasta va fi suplimentata cu alti 159 mii lei.

Trebuie spus ca masa calda sau, dupa caz, pachetul alimentar asigurate in cadrul acestui program elevilor si prescolarilor care participa la activitatile didactice au fost initial stabilite in limita a 7 lei pe zi pentru fiecare beneficiar, autoritatile locale avand posibilitatea sa suplimenteze suma alocata din fonduri proprii. La inceputul acestei luni, alocatia de hrana pentru copiii nevoiasi a fost majorata la 10 lei/zi, sperandu-se ca, facandu-se mai consistente masa sau pachetul alimentar acordate, tot mai multi elevi vor fi convinsi sa vina zi de zi la scoala.

Prima etapa a Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolari si elevi s-a aplicat in anul scolar 2016-2017 si, la nivel national, a implicat 50 de unitati scolare, din judetul Vaslui fiind selectate scolile gimnaziale din Bacesti si Bogdanita. Ulterior, conducerea ISJ Vaslui a propus, pentru a face parte din acest program, si alte unitati, intre care liceele tehnologice din Murgeni, Puiesti si “Petru Rares“ Barlad.

“Am facut solicitarea de a se suplimenta numarul unitatilor scolare ce ar putea fi cuprinse in acest program dat fiind ca proiectul pilot derulat in anii scolar anteriori, la cele doua unitati de invatamant vasluiene selectate a dat roade, observandu-se o reducere semnificativa a abandonului si absenteismului scolar, dar si o imbunatatire a rezultatelor la invatatura ale elevilor”, declara prof. Gabriela Placinta, inspectorul general al ISJ Vaslui, in legatura cu rezultatele acestui program. Solicitarea a ramas fara raspuns, asta pentru ca, de la implementarea programului, nu a mai fost marit numarul de scoli participante la nivel national.

In ceea ce priveste alimentele, din considerente de natura medicala, culturala sau religioasa, la cererea motivata a parintilor, formulata in scris si inregistrata la secretariatul unitatii de invatamant in care este inmatriculat elevul, pachetele alimentare si masa calda pot fi inlocuite cu produse alimentare adecvate situatiei elevilor si prescolarilor.

• Marian Mocanu