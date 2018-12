MAREA LECTIE A MARII UNIRI

Acest mesaj a fost pregatit pentru Sedinta solemna a Parlamentului Romaniei, consacrata Centenarului Marii Uniri, 28 noiembrie curent, sedinta la care am fi dorit ca si vocea Basarabiei si a Bucovinei instrainate sa se faca auzite. Nu a fost sa fie. In paranteze fie spus, s-ar parea ca nu oricine are loc la masa boierilor. Deocamdata…

Si totusi, iata-ne, slava Domnului, ajunsi cu totii pe culmea veacului implinit al unuia dintre cele mai importante evenimente ale istoriei noastre milenare. Unirea cea Mare de la 1918 a insemnat desavarsirea visului de veacuri al inaintasilor de a vedea adunate impreuna toate pamanturile si tot neamul romanesc. Acum o suta de ani, acest vis s-a realizat in forma Romaniei Mari, a statului national al erei moderne. Basarabia si Bucovina voievodale si-au dat mana cu Dobrogea, Banatul, Ardealul si Maramuresul, intregind si rotunjind intr-o Mare Hora Romaneasca, precum Sanctuarul Dacic, mirifica Romanie dodoloata! Sa nu uitam, insa, ca Romania anului 1918 s-a nascut si din infruntarea a trei imperii care isi intinsesera tentaculele peste pamanturile noastre, tinzand, la vreme prielnica lor, sa ne ia chiar inima.

Ar trebui sa ne declaram fericiti ca anume generatiei noastre i-a cazut norocul sa faca bilantul primului Centenar al acelor istorice impliniri. De aici si responsabilitatea ca acest bilant festiv, generat de inimile noastre fierbinti sa fie facut si cu mintea rece. Am da dovada maturitatii, daca pe reversul evenimentului am deslusi marea lectie de invatat.

O spun cu bucuria, dar si cu tristetea unui reprezentant al Basarabiei, prima provincie care, in 27 martie 1918, a pus inceputul fulminantului urcus spre intregirea nationala, dar si prima care, in anul fatidic 1940, a fost smulsa prin ultimatum si agresiune. Sunt bucuros pentru faptul ca pamantenii mei de pe meleagurile baltene: Pantelimon Halippa, Anton Crihan si Vasile Gafencu, tatal lui Valeriu Gafencu, martirul inchisorilor romanesti, ca toti cei 86 de membri ai Sfatului Tarii care au votat Actul Unirii, au avut taria de caracter si curaj sa readuca Basarabia acasa.

Sunt trist pentru ca majoritatea unionistilor au trebuit sa plateasca cu viata pentru aceasta fapta, iar noi, urmasii lor, sa trecem prin martirajul a aproape cincizeci de ani de tiranie comunista instaurata de tancurile sovietice. Peste un milion si doua sute de mii de basarabeni au fost casapiti de aceasta napasta chiar in primii zece ani de ocupatie. Intreaga masinarie bolsevica de exterminare incepe a fi descoperita abia acum in tot ansamblul ei diabolic, dar buneii si parintii nostri au cunoscut-o pe pielea lor. Ei au cazut secerati de plutoanele NKVD-ului, de foametea inventata de sovietici ca metoda de exterminare a taranimii, au murit sau au infruntat cele mai inumane torturi in lagarele de exterminare ale GULAG-ului.

Sunt trist si pentru ca basarabenii mei, supravietuitori, au muncit decenii la rand in conditii apropiate celor de lagar. Kolhozurile nu erau altceva decat zone de indobitocire prin munca neplatita, de indoctrinare ideologica si deznationalizare a populatiei de la sate, cea mai numeroasa purtatoare si pastratoare a traditiilor si a limbii stramosesti- aceste zestre identitare romanesti. Marea masinarie de propaganda: scoala, armata sovietica, Partidul Comunist si bata lui – KGB-ul – au lucrat in forta, decenii la rand, la mutilarea constiintei nationale, la mancurtizarea in masa a basarabenilor. Nespus de graitor este faptul ca in anii 1970-1980 KGB-ul considera cartea romaneasca gasita asupra basarabeanului drept proba cea mai doveditoare a diversiunii antisovietice, dupa care urmau persecutarile si condamnarea.

Acum, in conditiile in care Republica Moldova independenta a fost stapanita in ultimii aproape 30 de ani de fosta nomenclatura sovietica agregata la interesele rusesti, asemenea reminiscente comportamentale retardate mai persista. Manifestarea lor, din pacate, a luat forma politica a dodonismului gregar si a oligarhiei antiromanesti in esenta. Cu certitudine, insa, stim ca, mai devreme ori mai tarziu, oricum vom reveni la matricea materna! Bineinteles, bine ar fi cat mai devreme sa fie!

Misiunea renasterii si cauza romanismului astazi cad pe umerii generatiei tinere, neafectate de otrava ideologica a antiromanismului. In Republica Moldova reprezentantii ei se fac din ce in ce mai auziti si mai vizibili. Pe langa determinarea pe care o arata, tinerii unionisti basarabeni poseda din plin si celelalte calitati mostenite de la predecesori. Ajutati, sustinuti, ei vor face cu siguranta ce au de facut: vor inlatura cu puterea intelectului, a adevarului istoric si a determinarii lor identitare, consecintele Pactului de agresiune din 1939.

Asadar, marea lectie pe care trebuie sa o insusim din labirintul aulic al Istoriei este lectia sacrificiului pentru unitatea Tarii si pentru continuitatea generatiilor urmatoare.

Este important sa tinem minte lectiile trecutului ca sa nu se repete niciodata situatia anilor 1940, 1944, cand Romania a ramas de una singura in fata agresorului, iar statele Europei au fost zdrobite de tancurile a doua regimuri de extrema. Romania este azi membra a Uniunii economice si politice Europene si membra a Aliantei Nord-Atlantice. Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii, doua mari puteri ale lumii, ne sunt parteneri economici de dezvoltare si aliati strategici de aparare. Ambele reprezinta democratiile cele mai viabile ale lumii moderne. Este o conjunctura fara precedent de benefica pentru a ne putea dedica imbunatatirii substantiale a conditiilor de trai ale tuturor romanilor din tara si de pretutindeni.

Sa avem grija de poporul roman, sa avem grija de Romania, sa avem grija de Uniunea Europeana. Sa nu lasam coruptia, egoismul politic marunt si incongruent, vorba vine, protocoalele secrete ale statului-paralel si populismul de parada sa slabeasca democratia. Acestea sunt astazi dezideratele noastre asumate pentru a incepe cu dreptul Anul Romanesc al Presedintiei Europene si noul Centenar care incepe din ziua de maine!

La multi ani, fratilor de-un sange, frati de Ideal!

La multi ani, Romania!

• Ion Hadarca, senator ALDE de Vaslui