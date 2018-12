Judetul Vaslui va primi 18 ambulante si doua autospeciale SMURD noi

• Dupa ce, ani de zile, echipajele medicale de pe ambulantele din judet si-au facut treaba cu masini care au parcurs sute de mii de kilometri si care mereu ajung in service pentru diverse probleme tehnice, iata ca, pana la jumatatea anului viitor, parcul auto se va mari cu inca 18 ambulante. Primele sapte masini de tip B 4×2 vor fi livrate de catre Departamentul pentru Situatii de Urgenta chiar in aceasta saptamana. Si in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vaslui vor intra doua ambulante SMURD de tip B 4×4.

Veste buna pentru cetatenii judetului, in special pentru cei care sufera de diverse probleme de sanatate si, din cand in cand, sunt nevoiti sa fie transportati la spital pentru ingrijiri. Vineri, 14 decembrie, vor ajunge in judet sapte ambulante de tip B 4×2 care vor completa parcul auto existent al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui. Noile masini fac parte dintr-un lot de 300 de ambulante de tip B 4×2, achizitionate prin Programul POR 2014 – 2020, in cadrul proiectului „Imbunatatirea capacitatii de interventie la urgentele medicale”, ce vor fi distribuite in toate judetele din tara. Potrivit oficialilor Departamentului pentru Situatii de Urgenta, coordonat de subsecretarul de stat Raed Arafat, in vederea cresterii capacitatii de reactie si raspuns in cazul situatiilor de urgenta si a dezastrelor colective, primul lot cu 43 de autospeciale a fost livrat, marti, 11 decembrie, catre serviciile de ambulanta din regiunea Centru, care insumeaza judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu.

„Pana in iunie 2019, se preconizeaza ca, la nivelul judetului, vor fi aduse 18 ambulante noi, din care doua vor fi de tip C (cu medic, n.r.), patru vor fi de tip A, iar restul vor fi de tip B, care sunt si cele mai uzate. Din total, vineri le vom primi pe primele sapte masini Renault de tip B, cu tractiune 4×2. Repartizarea autospecialelor s-a facut in functie de parcul auto existent, de numarul de kilometri parcursi de fiecare masina, dar si de alte criterii de catre o comisie interministeriala. In ceea ce priveste numarul salariatilor, dispunem de 200 de salariati din categoria personal operativ, adica medici, asistenti medicali, ambulantieri si operatori registratori de urgenta (pentru dispecerat, n.r), si de inca 21 de persoane din categoria personal auxiliar. Cred ca ne vom descurca si ca nu va fi nevoie sa facem angajari, mai ales ca numarul de posturi este fix pe ordonatorul de credite si nu poate fi suplimentat. Iar daca va fi nevoie sa suplimentam cu un echipaj, vom plati ore suplimentare, pentru ca angajatii sunt dispusi”, ne-a declarat Aurora Popa, managerul SAJ Vaslui.

Graficul de livrare catre celelalte sase regiuni eligibile ale tarii este urmatorul: 12 decembrie – Regiunea Vest (Arad, Caras Severin, Hunedoara, Timis) – 32 ambulante; 13 decembrie – Regiunea Nord-Vest (Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Salaj, Satu Mare) – 41 ambulante; 14 decembrie – Regiunea Nord-Est (Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui) – 56 ambulante; 15 decembrie – Regiunea Sud (Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Teleorman) – 48 ambulante; 16 decembrie – Regiunea Sud-Est (Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea) – 46 ambulante; 17 decembrie – Regiunea Sud-Vest (Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea) – 34 ambulante.

Parcul auto al SAJ Vaslui e foarte invechit

Potrivit directorului tehnic al SAJ Vaslui, Mircea Tosu, in acest moment, institutia, care are cinci subunitati in Vaslui, Barlad, Husi, Negresti si Murgeni, dispune de un parc auto format din 22 de ambulante operationale ce sunt trimise la solicitarile bolnavilor din toate colturile judetului. Din total, doua sunt de tip A, alte doua sunt de tip C, iar restul sunt de tip B, cele mai multe depasind de mult norma de casare. Insa, zilnic, cel putin una sau doua ambulante ajung in service pentru ca se defecteaza si au nevoie de reparatii pentru a putea fi repuse in uz.

„Avem masini care au la bord peste 1 milion de kilometri. De fapt, 60% din parcul nostru auto are peste 500.000 de kilometri parcursi, dar avem si masini cu 600.000 de kilometri, cu 700.000 kilometri, cu 800.000 de kilometri, etc. Doar cele mai noi masini, care ne-au venit in 2014, au in jur de 400.000 de kilometri la bord. O masina de tip B poate sa parcurga 500 de kilometri pe tura, adica in 12 ore, si cam 15.000 de kilometri pe luna. Cea mai veche autospeciala din dotare e un Sprinter din 2007, care are peste 1 milion de kilometri parcursi”, a completat managerul Aurora Popa.

Vor veni si ambulante SMURD in judet

Potrivit reprezentantilor Departamentului pentru Situatii de Urgenta, pe langa cele 300 de ambulante ce vor fi livrate in aceasta saptamana in toata tara, alte 120 de ambulante SMURD 4×4 vor fi livrate in perioada urmatoare catre inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta si 24 catre serviciile de ambulanta. Doua dintre ambulantele SMURD de tip B 4×4 vor fi distribuite Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui.

„In prezent, la nivelul judetului dispunem de opt ambulante SMURD functionale, dintre care una este pentru victime multiple. Evident, din cand in cand, se mai defecteaza cate una si intra in service pentru reparatii, dar pe atatea autospeciale SMURD putem conta la acest moment. Iar din cele 120 de masini ce vor fi livrate la nivel national, la noi vor ajunge doua masini de tip B 4×4”, ne-a declarat plt. adj. sef Georgica Onofreiasa, subofiter informare si relatii publice in cadrul ISU Vaslui.

Nu in ultimul rand, reprezentantii Departamentului pentru Situatii de Urgenta precizeaza ca, pentru imbunatatirea raspunsului la urgentele cetatenilor, vor mai fi distribuite si alte 242 de ambulante de transport de tip A2 catre serviciile de ambulanta judetene, iar alte 122 de autospeciale de tip C vor ajunge la serviciile de ambulanta si unitatile operative ale Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (81 catre SAJ-uri si 41 catre SMURD).

• Adriana Susnea