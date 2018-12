Jandarmii vasluieni au donat sange

In aceasta saptamana, lucratori din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Vaslui, au donat sange Centrului de Transfuzie Sanguina Barlad. Avand in vedere nevoia de sange inregistrata la nivelul judetului nostru si ca urmare a solicitarii Centrului Judetean de Transfuzie Sanguina Barlad, precum si a altor autoritati publice, pentru reducerea deficitului de sange, jandarmii au raspuns “PREZENT”ca de fiecare data. Astfel, jandarmii vasluieni precum si cei de la structurile din subordine, respectiv, Detasamentul 1 Jandarmi Mobil, Detasamentul 3 Jandarmi Barlad, Sectia de Jandarmi Husi, Grupa de Interventie si Supraveghere Negresti, Detasamentul 2 Jandarmi Vaslui, constienti de nevoile semenilor, sunt alaturi de acestia si prin sprijinul lor voluntar, nu numai prin misiunile ce le executa. Activitatea s-a desfasurat in zilele de marti, miercuri si joi si a fost condusa de lt. col. Bogdan Constantin Marian, imputernicit prim-adjunct al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Vaslui. Conducerea inspectoratului multumeste pe acesta cale colegilor care au inteles importanta unui astfel de gest si indeamna tot mai multi cetateni sa li se alature, prin voluntariat, in aceasta campanie umanitara cu scop de acordare a unui ajutor palpabil persoanelor aflate in dificultate.