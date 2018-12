Instanta i-a inapoiat Alinei Savin rochia pe care o purta cand si-a ucis nou-nascutul!

• “Succes” al mamei ucigase din Todiresti: judecatorii Curtii de Apel Iasi i-au admis apelul formulat impotriva sentintei Triunalului Vaslui si au decis sa-i se returneze… rochia cu care era imbracata in momentul in care si-a omorat nou-nascutul. Restul sentintei, inclusiv condamnarea la 15 ani si 8 luni de inchisoare, a ramas neschimbata.

Imediat ce si-a aflat sentinta decisa de judecatorii vasluieni, respectiv 15 ani si 8 luni de inchisoare cu executare pentru faptul ca, la inceputul lunii mai, si-a ucis cu cruzime nou-nascutul, Alina Elena Savin a contestat-o la instanta superioara, Curtea de Apel Iasi. Sperantele mamei ucigase din Todiresti au fost desarte, pentru ca judecatorii ieseni nu i-au redus nici macar cu o zi perioada pe care urmeaza sa o petreaca in inchisoare. Tot ce a castigat mama denaturata a fost sa i se returneze rochia, confiscata, despre care anchetatorii care credeau ca este cea cu care femeia era imbracata cand a comis oribila crima. In plus, din cine stie ce motiv, magistratii ieseni au decis inlaturarea dispozitiilor sentintei initiale, cea data de Tribunalul Vaslui, “privind interzicerea dreptului de a detine, purta si folosi orice categorie de arme, din continutul pedepselor complementare si accesorii aplicate inculpatei Savin Alina Elena”.

Individa, o femeie in varsta de 33 de ani din Cotic, comuna Todiresti, mama a cinci copii, si-a ucis cu sange rece cel de-al saselea nou-nascut, pe care nu si-l dorea, dupa care a aruncat trupul neinsufletit in WC-ul din fundul curtii. Initial, cand a aflat ca este insarcinata, femeia a cerut sotului sau bani pentru a face intrerupere de sarcina. A pretins ca a facut operatia, pentru ca apoi sa ascunda sarcina de ochii lumii, imbracand haine largi. A nascut singura, acasa, dupa care a incercat sa scape de copilul nedorit strangandu-l de gat. Pentru ca nu a reusit, i-a aplicat mai multe lovituri de cutit, dupa care a invelit trupul neinsufletit intr-o patura si l-a ascuns in dulap. Cadavrul a zacut acolo mai multe zile, pana cand femeia a ramas singura acasa si a putut sa-l arunce in haznaua din fundul curtii. Ulterior, mama criminala a incercat sa ascunda complet oribila crima, convingandu-si sotul ca, inainte ca acesta sa plece la munca in strainatate, sa construiasca un alt WC si sa astupe vechea hazna. Planul de a scapa de copilul nedorit i-ar fi reusit daca nu ar fi fost o cumnata, careia i-a parut suspect felul in care femeia a slabit intr-un timp foarte scurt. Cumnata a impartasit banuielile sale politistilor, care au declansat o ancheta. Luata la intrebari, mama criminala si-a recunoscut faptele, fiind apoi arestata preventiv sub acuzatiile de omor si profanare de cadavre sau morminte. Pedeapsa primita a fost una exemplara, in plus de cei 15 ani si 8 luni de sedere dupa gratii, judecatorii au decis decaderea criminalei din drepturile parintesti si de a fi numita tutore ori curator al unui minor, pe perioada condamnarii si inca cinci ani dupa aceea.

• Marian Mocanu