Inspectorii DSVSA au inceput monitorizarea pestei porcine si a trichinelozei

• Avand in vedere ca ne apropiem de Craciun si ca cetatenii consuma cantitati mai mari de carne de porc, inspectorii din cadrul DSVSA Vaslui au intensificat controalele in judet. Masura a fost luata in scopul eliminarii riscurilor imbolnavirii populatiei de trichineloza, precum si pentru a se preveni aparitia virusului pestei porcine africane in judet.

In intervalul 30 noiembrie 2018 – 7 ianuarie 2019, inspectorii din cadrul Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Vaslui va desfasura controale tematice specifice sarbatorilor de iarna, cu scopul prevenirii aparitiei toxiinfectiilor alimentare si raspandirii virusului pestei porcine africane (PPA). Potrivit reprezentantilor institutiei, controalele vizeaza modul in care operatorii din sectorul alimentar respecta masurile privind combaterea PPA, a conditiilor sanitar-veterinare si de siguranta alimentelor referitoare la trasabilitatea, ambalarea, transportul, depozitarea si comercializarea carnii proaspete de porc, precum si a modului de marcare si certificare a carnii proaspete, a carnii tocate, a carnii preparate si a produselor din carne de porc sau care contin carne de porc.

Pentru prevenirea raspandirii virusului PPA in perioada premergatoare sarbatorilor de iarna, DSVSA Vaslui impreuna cu reprezentanti ai Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui au constituit echipe mixte care vor efectua controale in trafic pentru a se verifica daca sunt respectate conditiile legale pentru transportul animalelor, carnii si produselor din carne. Controalele vizeaza verificarea modului de sacrificare a porcilor in unitati de abatorizare autorizate sanitar-veterinar pentru sacrificarea de porcine. Este interzisa taierea porcilor in scopul comercializarii carnii in alte locuri sau spatii decat cele autorizate sanitar-veterinar. De asemenea, vizeaza verificarea modului de respectare a cerintelor legislatiei Uniunii Europene aplicabile comertului cu porcine vii si cu carne proaspata si produse din carne, precum si a masurilor privind restrictionarea miscarilor de porci vii, ca urmare a aparitiei si evolutiei focarelor de PPA. Nu in ultimul rand, se va verifica daca sunt respectate conditiile legale pentru transportul animalelor vii, carnii si a produselor din carne.

„Mentionam faptul ca, pe teritoriul judetului Vaslui, nu au fost diagnosticate cazuri de PPA. De la inceputul anului si pana in prezent, au fost recoltate si testate in vederea depistarii virusului pestei porcine africane si a pestei porcine clasice 237 de probe de sange si organe provenite de la porcii din gospodariile populatiei, 138 de probe de sange si organe provenite de la porcii din exploatatiile comerciale, 642 de probe de sange si organe provenite de la mistreti si 16 probe de organe provenite de la mistretii gasiti morti sau proveniti din accidente rutiere. Toate aceste probe au avut rezultate negative la testele de laborator”, au precizat reprezentantii DSVSA Vaslui.

Fara trichineloza de Craciun

Totodata, pentru ca se apropie Craciunul si foarte multi cetateni cumpara carne si preparate din carne de porc, specialistii DSVSA Vaslui recomanda populatiei sa achizitioneze atat carnea cat si alte produse de origine animala numai din unitati sau spatii autorizate sanitar-veterinar, intrucat au fost supuse controlului sanitar-veterinar si nu constituie un pericol pentru sanatatea publica. Si asta pentru a evita imbolnavirile de trichineloza.

„Sacrificarea porcului si consumarea acestuia in familie fara controlul sanitar-veterinar al starii de sanatate a animalului si a salubritatii carnii obtinute poate avea consecinte grave. Daca porcul este bolnav, prin vanzarea necontrolata riscati sa imbolnaviti alti oameni sau alte animale, iar raspandirea bolilor la animale sau om se pedepseste conform legii. Porcul crescut in gospodarie, carnea si produsele din carne provenite de la acesta sunt interzise a fi comercializate si sunt destinate doar consumului propriu! Solicitati vizita medicului veterinar inainte de sacrificarea porcului, pentru: a verifica starea de sanatate a animalului; a va da sfaturi utile privind probele ce trebuie luate la sacrificare si analizele ce trebuie facute pentru a nu va pune sanatatea in pericol; a asoma porcul inaintea sacrificarii, a scuti animalul de suferinta si a respecta cerintele de bunastare a animalelor. In situatia in care medicul veterinar constata ca porcul dumneavoastra e bolnav, nu riscati sacrificarea si consumul carnii. Veti fi despagubit de stat la valoarea de piata a animalului, dar numai daca acesta este identificat si inregistrat. Nu consumati carnea si nu o preparati pana nu obtineti de la medicul veterinar rezultatul examinarii pentru Trichinella sppiralis, cu rezultat negativ. Recomandarea este valabila si pentru carnea obtinuta de la porcii mistreti”, mai precizeaza reprezentantii DSVSA Vaslui.

Acestia atrag atentia ca este obligatorie examinarea carnii provenite de la porcii sacrificati in vederea depistarii trichinelozei. Probele se recolteaza la porcii domestici obligatoriu din pilierii diafragmatici (doua formatiuni musculare, fusiforme, in forma literei V, care se gasesc intre ficat si stomac – fiind o prelungire a diafragmei, proba relevanta pentru examenul trichineloscopic). Costul unui examen trichineloscopic este intre 9 – 45 lei plus TVA, in functie de metoda utilizata (trichineloscopie directa sau digestie artificiala), in timp ce vanzarea carnii de porc neexpertizata sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor se sanctioneaza cu amenzi cuprinse intre 20.000 – 40.000 lei.

„Punctele in care se poate face examenul pentru Trichinella sppiralis in judetul Vaslui sunt urmatoarele: Circa de Control Alimente din Piata «Traian» si Circa de Control Alimente din Piata Centrala (municipiul Vaslui), Circa de Control Alimente din Piata «Sfantul Ilie» si Circa de Control Alimente din Piata Mica (municipiul Barlad), Circa de Control Alimente din Piata «Victoriei» Husi, Circa de Control Alimente din Piata Centrala Negresti si Circa de Control Alimente din str. doctor Emil Juvara nr. 2 (langa Notariat) Murgeni. Programul de lucru va fi intre orele 7-17 (luni-vineri) si 7-11 (sambata-duminica). In zilele de 25-26 decembrie si 1-2 ianuarie este inchis. Examenul trichineloscopic se va efectua si de catre medicii veterinari de libera practica din localitatile rurale”, mai spun medicii veterinari.

La nivelul DSVSA Vaslui si al circumscriptiilor sanitar-veterinare, in perioadele 30 noiembrie – 24 decembrie 2018 si 27 decembrie 2018 – 7 ianuarie 2019, va fi asigurata permanenta inclusiv in zilele de sambata si duminica (va fi afisat programul de lucru, numele medicului veterinar responsabil si numarul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nerespectarea normelor sanitar-veterinare. Pentru ca persoanele sa poata anunta unele suspiciuni de toxiinfectii alimentare aparute in urma consumului de alimente, a fost instituit serviciul de permanenta la sediul institutiei. Acestea pot face sesizarile prin intermediul numarului de telefon 0235/421.121 sau al faxului 0235/421.278, apelabile din orice retea de telefonie, precum si pe e-mail ( office-vaslui @ ansvsa.ro ).

• Adriana Susnea